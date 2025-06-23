Более 50% строительных закупок в соцсфере регионов проходит без конкуренции

Более 50% строительных закупок в соцсфере регионов проходит без конкуренцииСубсидируемые стройконтракты часто завершаются с нарушениями, из-за чего растут риски недофинансирования
Более половины закупок в регионах в рамках строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры проходит без конкуренции. На конкурсы поступает только одна заявка. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о проверке закупок за счет субсидий на софинансирование капитального строительства объектов государственной и муниципальной собственности.
Аудиторы провели анализ 2468 закупок работ регионов с января 2022 г. по май 2024 г. с общей ценой контрактов около 676 млрд руб. Они осуществлялись регионами за счет бюджетных средств для достижения результатов 17 федеральных проектов (в составе нацпроектов «Культура», «Образование», «Экология», «Здравоохранение», «Демография»). Более половины закупок не состоялось из-за участия только одного подрядчика: 55% – при закупках для муниципальных нужд, 52% – для нужд регионов. В среднем на одну закупку приходилось 2,4 заявки, а при цене контракта свыше 500 млн руб. – около 1,5 заявки
Параллельно аудиторы ведомства провели анализ бюджетных процессов и работы госзаказчиков, закупающих работы и услуги за счет субсидий на софинансирование строительства и ремонта госсобственности регионов и муниципалитетов. В выборку попало 2468 контрактов, из которых было исполнено 924 контракта (37,4% от общего числа) на сумму 132,5 млрд руб., а 395 контрактов (или 16%) были расторгнуты. В 1491 контракте, или в 60,4%, менялись основные условия. Нарушения при изменении контрактов выявили в 19 регионах России. Среди исполненных контрактов 309, или 33,4%, выполнены позже установленных сроков.
Основные причины увеличения сроков достижения результатов закупки – это низкое качество проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству объектов, а также недобросовестность подрядчиков, которые не выполняют свои обязательства по заключенным контрактам. В случае расторгнутых контрактов более 78% из них заключали с малыми (37%) и микропредприятиями (41%), которые часто не справлялись с обязательствами из-за нехватки оборудования, персонала или низкого качества работ. Кроме того, анализ 152 контрактов по принципу «под ключ» показал: в каждом пятом контракте (22,4%) цена во время исполнения существенно выросла – от 31 до 250% от первоначальной.
В целом контракты преимущественно расторгались по соглашению сторон – почти в 62% случаев, но часто без указания причин. Это может скрывать нарушения одной из сторон и создает риски: невозможность взыскать штрафы за неисполнение обязательств или заключение недобросовестных соглашений с новыми подрядчиками, говорится в отчете. Помимо этого, по данным некоторых контрольно-счетных органов регионов, некоторые субъекты не получили в полном объеме запрошенные средства из федерального бюджета. Это связано с тем, что объем выделенных субсидий оказался меньше потребностей, указанных в заявках. В результате регионам приходится покрывать недостающие суммы из собственных бюджетов.
Изменения в контрактах могут меняться, например, из-за сложностей с поставкой определенных материалов из-за ограничений и санкций или роста цен на стройматериалы, считает руководитель направления «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. При этом она отмечает, что нередко в конкурсах побеждают компании, не имеющие достаточных ресурсов для выполнения работ в срок. Позднякова также предположила, что выигрывать в конкурсах могут предприятия, которые указывают самую низкую цену. Особенно это распространено там, где требования не прописаны четко, отметила эксперт.
Дополнительная поддержка подрядчиков, которые не могут выполнять требования, не поможет решить проблему, убежден директор Центра исследования экономической политики экономического факультета Московского государственного университета Олег Буклемишев. По его словам, льгота уже заключается в преимущественном доступе к торгам. Если же продолжать оказывать поддержку и далее, то «никаких средств не хватит», пояснил Буклемишев. «Предквалификация участников торгов и другие запросы заказчика должны предохранять его от невыполнения контракта», – заявил он.