Более 50% строительных закупок в соцсфере регионов проходит без конкуренции

Основные причины увеличения сроков достижения результатов закупки – это низкое качество проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству объектов, а также недобросовестность подрядчиков, которые не выполняют свои обязательства по заключенным контрактам. В случае расторгнутых контрактов более 78% из них заключали с малыми (37%) и микропредприятиями (41%), которые часто не справлялись с обязательствами из-за нехватки оборудования, персонала или низкого качества работ. Кроме того, анализ 152 контрактов по принципу «под ключ» показал: в каждом пятом контракте (22,4%) цена во время исполнения существенно выросла – от 31 до 250% от первоначальной.