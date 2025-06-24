Регионы России получили около 112 млн рублей на адаптацию иностранцев в 2024 году

На конец 2024 г. в России было около 6,3 млн иностранцев, из них 700 000 находились в стране незаконно, следует из статистики Министерства внутренних дел. Как отмечает старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгений Варшавер, 111,8 млн руб. на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранцев в масштабах всей России – это «крайне скромный бюджет». По его словам, интеграция – это не второстепенное направление, а стратегическая задача, от которой зависит устойчивость и безопасность общества. В ряде регионов России уже есть положительные практики – например, работа в школах с детьми мигрантов, курсы русского языка и правовой ориентации, участие некоммерческих организаций в сопровождении мигрантов. Но эти практики пока скорее точечные и фрагментарные, подчеркнул эксперт.