Регионы России получили около 112 млн рублей на адаптацию иностранцев в 2024 году

Регионы России получили около 112 млн рублей на адаптацию иностранцев в 2024 годуТакой бюджет «крайне скромен» в масштабах страны, считают эксперты
В 2024 г. субъекты России получили около 111,8 млн руб. финансирования на социально-культурную адаптацию иностранцев и их интеграцию в российское общество. Это следует из доклада о реализации государственной национальной политики РФ в 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в Госдуме). Документ был внесен в нижнюю палату правительством, его рассмотрят на расширенном заседании думского комитета по делам национальностей 25 июня.
Указанная сумма составляет 1,3% от всех средств, выделяемых на госпрограммы субъектов в сфере государственной национальной политики (8,3 млрд руб.). Из региональных бюджетов на адаптацию иностранных граждан выделено около 78,9 млн руб., из федерального – 31,3 млн руб., а из местных – 1,6 млн руб.
Государственная политика в сфере социальной и культурной адаптации иностранцев, а также их интеграции в российское общество находится под контролем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). В субъектах адаптацией занимаются региональные органы власти, за которыми в 2024 г. ФАДН закрепило эти полномочия. По данным на декабрь прошлого года, такие органы определены в 72 субъектах, следует из доклада.
«Приспособление иностранных граждан» к жизни в российском обществе и «снижение риска возникновения конфликтов с принимающим населением» есть в перечне результатов реализации государственной миграционной политики до 2030 г., также отмечается в документе. Регионы проводят разработанные ФАДНом адаптационные курсы для иностранцев, организовывают консультации по ряду жизненных ситуаций и информируют их о законах в РФ, утверждается в докладе.
6,3 млн иностранцев
Эффективность достижения этих результатов ФАДН оценивает с помощью показателя «доля иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации в РФ». Агентство проводит ежеквартальный мониторинг по нему. Согласно тексту доклада, такой метод оценки оказал «положительное влияние» на работу регионов. Так, в 2023 г. мероприятиями по адаптации было охвачено более 2% иностранцев, а в 2024 г. – почти 7,3%.
Материалы адаптационного курса предназначены для граждан из безвизовых стран. Они включает лекции по таким темам, как миграционное и трудовое законодательство, административная и уголовная ответственность, правила и нормы поведения в российском обществе, основные сведения о РФ, а также история отношений стран Центрально-Азиатского региона и России. Планы по тематическим лекциям разработали 67 субъектов России, уточняется в докладе. Они включают выездные мероприятия, т. е. чтение лекций в местах работы иностранцев и совершения религиозных обрядов, а также в миграционных центрах.
Как утверждается в докладе, «особое внимание» уделяется социальной и культурной адаптации иностранных студентов. Минобрнауки составило методические рекомендации для образовательных учреждений, в которых, в частности, учитывается их «приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
На конец 2024 г. в России было около 6,3 млн иностранцев, из них 700 000 находились в стране незаконно, следует из статистики Министерства внутренних дел. Как отмечает старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгений Варшавер, 111,8 млн руб. на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранцев в масштабах всей России – это «крайне скромный бюджет». По его словам, интеграция – это не второстепенное направление, а стратегическая задача, от которой зависит устойчивость и безопасность общества. В ряде регионов России уже есть положительные практики – например, работа в школах с детьми мигрантов, курсы русского языка и правовой ориентации, участие некоммерческих организаций в сопровождении мигрантов. Но эти практики пока скорее точечные и фрагментарные, подчеркнул эксперт.
В последние годы наблюдается интерес российских работодателей к специалистам из стран БРИКС, продолжил Варшавер, но основным источником иностранных кадров все еще остаются страны Центральной Азии. Смещение географии пока не радикальное, но требует внимания: уровень культурной и языковой близости со странами БРИКС ниже, а значит, потребности в адаптации и интеграции будут иными и зачастую более значительными, заключил он.
Сколько средств страны выделяют на адаптацию мигрантов
В России также обучается свыше 395 000 иностранных студентов, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в марте 2025 г. В структуре иностранных студентов, обучающихся в России, преобладают граждане стран СНГ. Их, по данным министерства, свыше 221 000 человек. Основной способ интеграции иностранных студентов помимо их обучения – это трудовая деятельность, отмечает ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Алена Нефедова. Но на практике существующие законодательные механизмы остаются невостребованными: большинство работодателей сознательно избегают найма иностранных учащихся, подчеркнула она.
«Компании часто сталкиваются с чрезмерной административной нагрузкой при оформлении иностранных сотрудников: миграционные процедуры остаются излишне сложными и запутанными. Помимо этого кадровые специалисты зачастую недостаточно осведомлены о действующих правовых нормах в этой сфере», – указала Нефедова.
Чтобы решить эту проблему, продолжила она, необходимо развивать систему консультационной поддержки бизнеса и разъяснять реальные возможности и упрощенные процедуры трудоустройства иностранных студентов. Отдельного внимания заслуживает и вопрос языковой адаптации: даже годичной подготовки перед поступлением оказывается явно недостаточно для полноценного освоения русского языка. Перспективным направлением могло бы стать создание специализированных языковых курсов и разговорных клубов для иностранных студентов в регионах, заключила Нефедова.