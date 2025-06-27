Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурса

Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурсаРассмотрением заявок на финансирование займется Центр спортивной подготовки сборных команд
Министерство спорта разработало правила для перечисления целевых отчислений букмекеров в спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги до конца 2025 г. Согласно им, организации смогут без конкурса получать деньги от Российского спортивного фонда (РСФ), но использовать их смогут исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министерства, который будет опубликован в ближайшее время для общественного обсуждения. Его подлинность подтвердил «Ведомостям» представитель Минспорта.
Законом о РСФ, отметил представитель ведомства, предусмотрен переходный период до конца 2025 г., в который фонд будет перечислять без конкурса деньги спортивным федерациям и лигам «по строгим критериям и исключительно на проведение мероприятий по массовому, детско-юношескому и адаптивному спорту». Соответствующий порядок и прописали в проекте документа. В частности, разрешенные к финансированию события должны входить в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2025 г., сказано в проекте приказа.
В документе Минспорт также уточнил, на что именно федерации и лиги смогут тратить перечисления от РСФ. В числе таких расходов:
аренда спортивных объектов,
проживание и проезд спортсменов,
закупка наград для победителей соревнований,
антидопинговое обеспечение,
организация общественной безопасности на спортивных мероприятиях.
Лигам и федерациям нужно будет направить в фонд заявку на финансирование вместе с проектом консолидированной сметы мероприятия, следует из проекта приказа. В запросе также нужно обосновать объем запрашиваемых средств: расходы на ежегодное мероприятие должны быть сопоставимы с затратами на него в прошлом году с учетом уровня инфляции, уточняется в проекте документа.
Представитель Минспорта сообщил «Ведомостям», что фонд в течение 7 рабочих дней будет проверять комплектность документов и запрашивать подтверждение от министерства о включении мероприятия в Единый календарный план (ЕКП) на 2025 г. На ответ есть 10 дней.
«Если заявка не соответствует требованиям, фонд возвращает ее с объяснением причин. Основаниями для отказа могут быть недостоверные сведения, несоответствие расходов, отсутствие мероприятия в ЕКП или необоснованные затраты, – добавил собеседник "Ведомостей". – Перечисление целевых отчислений производится строго в пределах сумм, поступивших в фонд в 2025 г., и только по заявкам, поданным до 1 декабря 2025 г. Все выплаты идут на расчетные счета, открытые в российских банках».
Чтобы получить финансирование, нужно:
подготовить корректную заявку с полным пакетом документов,
подтвердить включение мероприятия в ЕКП,
пройти проверку и заключить соглашение с РСФ.
Лиги и федерации также будут обязаны вернуть неизрасходованную часть целевых отчислений фонда, а также те деньги от РСФ, которые были потрачены не по назначению, сказано в проекте приказа.
Сколько букмекеры отчисляют на спорт
Рассмотрением заявок на финансирование займется Центр спортивной подготовки сборных команд России при Минспорте (ЦСП), следует из документа. Оценка ЦСП будет строиться по нескольким критериям: достоверность данных, обоснованность расходов и соответствие направлениям, разрешенным для финансирования. «Среди допустимых расходов – оплата проезда, проживания и питания участников, судейство, антидопинг, экипировка, транспорт и пр.», – объяснил представитель спортивного ведомства.
Такое решение объясняет уход Георгия Брюсова с должности директора ЦСП, заявил «Ведомостям» собеседник из этого учреждения. «Системе нужны новые функционеры, заточенные под новые задачи, а не старые, ангажированные с некоторыми федерациями кадры», – сказал он. Источник также добавил, что проверять заявки на финансирование мероприятий в детско-юношеском спорте будет Центр подготовки спортивного резерва, руководство там сменилось еще в прошлом году.
Президент Владимир Путин подписал закон о создании РСФ 24 июня. При подготовке ко второму чтению в инициативу были внесены поправки. К примеру, была введена норма, что годовой отчет о деятельности РСФ его попечительский совет будет обязан направлять в администрацию президента (АП). В интервью «Ведомостям» в июне 2025 г. министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что главной функцией фонда будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям и спортивным проектам.