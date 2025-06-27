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Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурса

Рассмотрением заявок на финансирование займется Центр спортивной подготовки сборных команд
Виталий Крюков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство спорта разработало правила для перечисления целевых отчислений букмекеров в спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги до конца 2025 г. Согласно им, организации смогут без конкурса получать деньги от Российского спортивного фонда (РСФ), но использовать их смогут исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министерства, который будет опубликован в ближайшее время для общественного обсуждения. Его подлинность подтвердил «Ведомостям» представитель Минспорта.

Законом о РСФ, отметил представитель ведомства, предусмотрен переходный период до конца 2025 г., в который фонд будет перечислять без конкурса деньги спортивным федерациям и лигам «по строгим критериям и исключительно на проведение мероприятий по массовому, детско-юношескому и адаптивному спорту». Соответствующий порядок и прописали в проекте документа. В частности, разрешенные к финансированию события должны входить в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2025 г., сказано в проекте приказа.

В документе Минспорт также уточнил, на что именно федерации и лиги смогут тратить перечисления от РСФ. В числе таких расходов:

  • аренда спортивных объектов,

  • проживание и проезд спортсменов,

  • закупка наград для победителей соревнований,

  • антидопинговое обеспечение,

  • организация общественной безопасности на спортивных мероприятиях.

Лигам и федерациям нужно будет направить в фонд заявку на финансирование вместе с проектом консолидированной сметы мероприятия, следует из проекта приказа. В запросе также нужно обосновать объем запрашиваемых средств: расходы на ежегодное мероприятие должны быть сопоставимы с затратами на него в прошлом году с учетом уровня инфляции, уточняется в проекте документа.

Представитель Минспорта сообщил «Ведомостям», что фонд в течение 7 рабочих дней будет проверять комплектность документов и запрашивать подтверждение от министерства о включении мероприятия в Единый календарный план (ЕКП) на 2025 г. На ответ есть 10 дней.

«Если заявка не соответствует требованиям, фонд возвращает ее с объяснением причин. Основаниями для отказа могут быть недостоверные сведения, несоответствие расходов, отсутствие мероприятия в ЕКП или необоснованные затраты, – добавил собеседник "Ведомостей". – Перечисление целевых отчислений производится строго в пределах сумм, поступивших в фонд в 2025 г., и только по заявкам, поданным до 1 декабря 2025 г. Все выплаты идут на расчетные счета, открытые в российских банках».

Чтобы получить финансирование, нужно:

  • подготовить корректную заявку с полным пакетом документов,

  • подтвердить включение мероприятия в ЕКП,

  • пройти проверку и заключить соглашение с РСФ.

Лиги и федерации также будут обязаны вернуть неизрасходованную часть целевых отчислений фонда, а также те деньги от РСФ, которые были потрачены не по назначению, сказано в проекте приказа.

Сколько букмекеры отчисляют на спорт

На ежегодное финансирование спорта в России требуется более 1 трлн руб., говорил министр спорта Михаил Дегтярев, из них 60–65 млрд руб. – это федеральные ассигнования, оставшаяся часть – региональные и частные средства, включая отчисления букмекеров. Букмекеры обязаны направлять часть своего дохода на спорт с 2017 г. Контролирует такие перечисления публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), она создана в 2021 г. Целевые отчисления букмекеров в 2023 г. составили 19,6 млрд руб., а в 2024 г. – 35,3 млрд руб. (прирост в 1,8 раза), говорил «Ведомостям» со ссылкой на данные ЕРАИ зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты России Николай Оганезов. Размер целевых отчислений составляет сейчас 2% от квартальной выручки букмекера. С 1 января 2026 г. отчисления должны увеличиться до 2,25%, а c 1 января 2028 г. – до 2,5%.


Рассмотрением заявок на финансирование займется Центр спортивной подготовки сборных команд России при Минспорте (ЦСП), следует из документа. Оценка ЦСП будет строиться по нескольким критериям: достоверность данных, обоснованность расходов и соответствие направлениям, разрешенным для финансирования. «Среди допустимых расходов – оплата проезда, проживания и питания участников, судейство, антидопинг, экипировка, транспорт и пр.», – объяснил представитель спортивного ведомства. 

Такое решение объясняет уход Георгия Брюсова с должности директора ЦСП, заявил «Ведомостям» собеседник из этого учреждения. «Системе нужны новые функционеры, заточенные под новые задачи, а не старые, ангажированные с некоторыми федерациями кадры», – сказал он. Источник также добавил, что проверять заявки на финансирование мероприятий в детско-юношеском спорте будет Центр подготовки спортивного резерва, руководство там сменилось еще в прошлом году.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании РСФ 24 июня. При подготовке ко второму чтению в инициативу были внесены поправки. К примеру, была введена норма, что годовой отчет о деятельности РСФ его попечительский совет будет обязан направлять в администрацию президента (АП). В интервью «Ведомостям» в июне 2025 г. министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что главной функцией фонда будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям и спортивным проектам.

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