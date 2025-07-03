Жители приграничья получили помощь на 1 млрд рублей от Российского Красного Креста

Жители приграничья получили помощь на 1 млрд рублей от Российского Красного КрестаПомощь организации оказывают частные лица, бизнес и международные партнеры, но правовой основы для ее работы пока недостаточно
В 2024 г. Российский Красный Крест (РКК) направил свыше 1 млрд руб. на помощь пострадавшим в приграничных регионах. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель организации Павел Савчук. Эта сумма – треть от бюджета, который был у РКК на чрезвычайные ситуации (ЧС). Всего в прошлом году на подготовку и реагирование на ЧС было направлено свыше 3,1 млрд руб., что составляет почти 82% от общего годового бюджета РКК, отметил Савчук.
«Основным источником помощи приграничным регионам стали пожертвования от компаний и частных лиц, которые составили практически 65% объема всей помощи – 734,5 млн руб., а также средства международных партнеров, в том числе Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – почти 400 млн руб.», – заявил председатель РКК.
Из суммы, направленной на помощь пострадавшим, на Курскую область ушло 606 млн руб., а для Белгородской области и других регионов было выделено 527 млн руб. По словам председателя РКК, организация всегда определяет категории «наиболее уязвимых пострадавших»: в первую очередь все необходимое получают пожилые люди, беременные женщины, многодетные семьи, люди с инвалидностью, а также семьи, где нет одного кормильца.
После начала боевых действий и на фоне обострений в приграничье РКК заметил рост «осознанного участия» бизнеса в гуманитарных инициативах. Количество корпоративных партнеров РКК выросло в 7 раз, отметил он. «Если в начале 2022 г. с нами сотрудничало 200 компаний, то в 2024 г. – более 1300», – сказал Савчук.
По его словам, компании не только жертвуют средства, но и инициируют собственные проекты. Они предоставляют логистику, ресурсы и цифровые сервисы. Например, «Почта России» организовала бесплатную доставку гуманитарных посылок от людей со всей страны в региональные отделения РКК в Курске и Белгороде, а сервис «Авито» обеспечил перевозку гуманитарных грузов.
Средства, потраченные РКК на помощь приграничью, были направлены на оснащение пунктов временного проживания и размещения, выдачу продуктов и средств гигиены и проч. За 2024 г. только на территории Курской области было выдано более 100 000 гуманитарных наборов, 57 000 сертификатов на приобретение лекарств и товаров первой необходимости, рассказал Савчук.
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В 2025 г. Российский Красный Крест продолжит работать в приграничье, заявил Савчук. Наряду с этим он отметил важность законопроекта о самой организации, который правительство России внесло в Госдуму весной этого года (принят в первом чтении). Будущий закон должен создать правовую основу для системного взаимодействия с государственными институтами на всех уровнях – от федерального до муниципального, считает он.
Правовой статус РКК, несмотря на масштабы его деятельности, по большому счету так и не определен, пояснила «Ведомостям» генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. РКК зарегистрирован как некоммерческая организация (НКО) и поставлен на налоговый учет, но регулируется и регламентируется его деятельность исключительно наравне с прочими НКО и в соответствии с собственным уставом, принятым еще в 1991 г. По словам Барабаш, это не учитывает специфику и масштабы деятельности РКК.
Что касается мирового уровня, деятельность РКК регламентируется межгосударственными гуманитарными соглашениями и резолюциями Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Но в то же время остается гигантский пробел, касающийся его функционирования внутри страны, продолжила она. Он касается, например, взаимодействия с органами исполнительной власти – в первую очередь с правоохранительными органами, а также с органами государственной власти в части обеспечения доступа на территорию, где объявлен режим ЧС или режим повышенной готовности. Кроме того, законодательство не в полной мере регулирует вопрос финансирования РКК за счет средств бюджетов всех уровней, заключила Барабаш.
«То есть мы находимся в ситуации, в которой есть организация, в целях которой выполнение важных гуманитарных миссий, участие в устранении последствий техногенных и природных катастроф, оказание медицинской помощи, но де-юре все эти функции выполняются в отсутствие какого бы то ни было внятного правового регулирования», – заключила Барабаш.
После принятия законопроекта будет официально утвержден правовой статус «значимой для страны организации», считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Будут установлены права и гарантии РКК, включая защиту имущества и возможность получать государственные субсидии и гранты. Кроме того, инициатива определит статус эмблемы РКК, уточнил парламентарий. «Сейчас некоторые организации используют эмблему Красного Креста в своих корыстных целях», – отметил Леонов.
Что касается помощи бизнеса приграничью, она несет в себе социальные функции, которые «демонстрируют всем гражданам, насколько важно помогать друг другу, даже если между ними сотни километров нашей необъятной Родины», отметил депутат.