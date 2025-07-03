Жители приграничья получили помощь на 1 млрд рублей от Российского Красного Креста

Что касается мирового уровня, деятельность РКК регламентируется межгосударственными гуманитарными соглашениями и резолюциями Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Но в то же время остается гигантский пробел, касающийся его функционирования внутри страны, продолжила она. Он касается, например, взаимодействия с органами исполнительной власти – в первую очередь с правоохранительными органами, а также с органами государственной власти в части обеспечения доступа на территорию, где объявлен режим ЧС или режим повышенной готовности. Кроме того, законодательство не в полной мере регулирует вопрос финансирования РКК за счет средств бюджетов всех уровней, заключила Барабаш.