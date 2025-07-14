На Сахалине возбудили дело из-за незаконной передачи помещений «Медскану»

В 2019 г. в Южно-Сахалинске началось строительство нового здания для КДЦ. На это были выделены средства из бюджета, стоимость оценивается в 3,7 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Корниенко. В мае 2024 г., после завершения строительства и введения в эксплуатацию, выяснилось, что здание вместе со всем оборудованием будет сдано в аренду «Медскану». При этом КДЦ останется в старом здании, отметил депутат. В обращении коллектива КДЦ (также есть в распоряжении «Ведомостей») было заявлено о «системных нарушениях в сфере здравоохранения Сахалинской области». Сотрудники утверждают, что действия региональных властей нацелены на ослабление и финансовое истощение учреждения. Жалобы сотрудников центра не нашли отклика у министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова, рассказывает Корниенко.