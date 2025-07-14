На Сахалине возбудили дело из-за незаконной передачи помещений «Медскану»Правоохранители увидели злоупотребление полномочиями в использовании помещений и оборудования госклиники в интересах частной
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический центр (КДЦ) Южно-Сахалинска» незаконно передал свое имущество в аренду компании ООО «Медскан Дальний Восток», установило надзорное ведомство. По факту нарушений, как выяснили «Ведомости», следственным управлением Следственного комитета (СУ СК) по региону было возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме, направленном из Генпрокуратуры в ответ на запрос депутата Алексея Корниенко (представляет в нижней палате регионы Дальнего Востока).
Фабула дела
В 2019 г. в Южно-Сахалинске началось строительство нового здания для КДЦ. На это были выделены средства из бюджета, стоимость оценивается в 3,7 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Корниенко. В мае 2024 г., после завершения строительства и введения в эксплуатацию, выяснилось, что здание вместе со всем оборудованием будет сдано в аренду «Медскану». При этом КДЦ останется в старом здании, отметил депутат. В обращении коллектива КДЦ (также есть в распоряжении «Ведомостей») было заявлено о «системных нарушениях в сфере здравоохранения Сахалинской области». Сотрудники утверждают, что действия региональных властей нацелены на ослабление и финансовое истощение учреждения. Жалобы сотрудников центра не нашли отклика у министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова, рассказывает Корниенко.
Зато в пользу частной компании с КДЦ сняты квоты по приему пациентов, уменьшен план-задание, из-за чего сокращено финансирование на 15 млн руб. в год, утверждает депутат. Современное здание с новым оборудованием сдавалось в аренду за 450 000 руб. в месяц, говорит он. Это было сделано в нарушение федерального закона об оценочной деятельности – оценка перед сдачей в аренду не проводилась. Уже в ноябре 2024 г. управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области (УФАС) по итогам прокурорской проверки выдало предупреждение о необходимости привести в порядок договорные отношения по использованию помещений КДЦ «Медсканом». Ранее они были предоставлены без проведения торгов и расчета арендной платы, следует из письма Генпрокуратуры Корниенко.
Правда, КДЦ и правительство региона опротестовали решение ФАС в арбитражном суде, но проиграли. Суд в марте 2025 г. установил, что при передаче имущества в пользование все же была необходима оценка стоимости. Решение арбитражного суда Сахалинской области подтвердила апелляция во Владивостоке, также рассказал Корниенко. После вступления в силу решения суда, в мае 2025 г., были внесены изменения в решения об оценке аренды.
Теперь в документе говорится, что ее величина при передаче имущества медицинского назначения устанавливается независимым оценщиком. В результате стоимость аренды для «Медскана» увеличилась в 5 раз – до 2,3 млн руб., следует из ответа Генпрокуратуры. Кроме того, компания отказалась от большинства помещений общей площадью 5000 кв. м.
Примерно в то же время, в мае, СУ СК по области возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 Уголовного кодекса (УК) – злоупотребление должностными полномочиями. Сахалинский минздрав отменил лицензию «Медскана» на 12 видов медицинской деятельности, поскольку она была выдана на основании недостоверных сведений о трудоустройстве квалифицированных работников. Впоследствии организация, согласно требованиям закона, переоформила документацию на 11 видов услуг.
Популярная практика
Практика сдачи в аренду частным медицинским организациям оборудования и помещений довольно распространенная, пояснила «Ведомостям» юрист уголовной практики Key Consulting Group Валерия Миронова. В соответствии с гражданским законодательством РФ бюджетные учреждения вправе с согласия собственника сдавать в аренду имущество, уточнила она. При этом, как отмечает Миронова, в соответствии с положениями закона об оценочной деятельности перед заключением договора обязательна оценка арендной платы.
Аренда оборудования государственных организаций частными компаниями теоретически возможна, однако на практике такая деятельность имеет серьезные ограничения, говорит профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов. Во-первых, у государственных учреждений, как правило, нет избыточного оборудования – весь ресурс активно используется для выполнения текущих задач. Во-вторых, оборудование требуется не только для работы, но и для лицензирования, уточнил эксперт.
«Контроль за такой арендой, судя по всему, не является строгим, – отметил Власов. – В рамках лицензирования процесс регулируется, но в целом сдача оборудования в аренду, если и происходит, не находится под пристальным вниманием властей».
На момент подписания номера в печать «Ведомости» не получили ответы на запросы, отправленные в минздрав Сахалина, КДЦ и «Медскан».