Чернышенко поблагодарил волонтеров за неоценимую помощь по всем направлениям

Федоров также привел результаты опроса ВЦИОМа за 2024 г., согласно которым 74% россиян готовы принимать участие в благотворительности. Это больше, чем в 2019 г., когда подобный ответ дали 68% опрошенных. Доля тех, кто не планирует участвовать, сократилась с 28 до 20%. Еще 6% затруднились с ответом. Среди наиболее популярных форм благотворительности на 1-м месте – передача вещей в детские дома, дома престарелых и другие учреждения: такой вариант выбрали 53% респондентов, готовых участвовать в благотворительности. На 2-м месте – перечисление средств напрямую людям, нуждающимся в помощи (например, на лечение или операцию): этот способ выбрали 39%. При этом доля тех, кто предпочитает переводить деньги на счета благотворительных фондов, выросла с 27% в 2019 г. до 36% в 2024 г.