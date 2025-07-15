Чернышенко поблагодарил волонтеров за неоценимую помощь по всем направлениям

Чернышенко поблагодарил волонтеров за неоценимую помощь по всем направлениямНа «Сенеже» обсудили развитие добровольческого движения и зрелость гражданского общества
Милосердие и добровольчество были всегда присущи России, привел слова Владимира Путина вице-премьер Дмитрий Чернышенко на открытии смены «Добро» XI форума «Территория смыслов». Он проводится на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. В России, по словам вице-премьера, можно реализовать свои возможности и таланты в самых разных направлениях. Он напомнил об аналогичном поручении президента правительству в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Сейчас в стране действует уже 88 региональных центров по развитию добровольчества, более 1000 «Добро.Центров» и 3500 штабов #МыВместе. Помимо этого насчитывается порядка 23 000 школьных волонтерских отрядов, 664 центра добровольческой деятельности в вузах. На платформе «Добро.РФ» зарегистрировано более 8 млн человек и 160 000 организаций, реализовано свыше 112 000 проектов, совершено более 1 млн «добрых дел», перечислил Чернышенко.
В числе приоритетов добровольцев, которые обозначил чиновник, – помощь участникам специальной военной операции, поддержка их семей, а также жителей приграничных территорий. Добровольцы уже обработали свыше 650 000 обращений и провели более 600 гуманитарных миссий. Кроме того, они участвовали в устранении последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Анапе: в Краснодарском крае было собрано и вывезено около 150 000 т загрязненного песка и почвы, спасено 7500 птиц. Существенный вклад добровольцы внесли и в тушение лесных пожаров в Забайкальском крае, добавил Чернышенко.
В завершение выступления вице-премьер предложил ввести отличительные знаки для волонтеров, которые бы указывали на принадлежность к определенному событию. «Я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции. Какие бы знаки отличия отмечали событийную привязанность – например, волонтер Анапы, или волонтер Забайкальска, или волонтер спецоперации», – заключил он.
К 2030 г. каждый второй молодой человек будет участвовать в общественных и добровольческих инициативах, рассчитывает глава думского комитета по молодежной политике, руководитель «Добро.РФ» Артем Метелев. Участники инициативы займутся разработкой «биржи потребностей» в добровольческой и благотворительной помощи, созданием стандарта привлечения волонтеров к ликвидации ЧС, формированием программы социальной миссии университетов и предложений по мерам поддержки для некоммерческого сектора. Лучшие практики – от профилактики беспризорности до поддержки семей в новых регионах – получат поддержку и будут масштабированы, заключил депутат.
После открытия форума началась пленарная сессия, посвященная развитию гражданского общества в России. Первым на ней выступил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Он рассказал о том, что гражданское общество в России относительно молодое явление, ему еще нет и 40 лет, а самое понятие пришло в страну в 1990-х гг. Именно тогда началась его активная институционализация, значительную роль в этом процессе сыграли «зарубежные партнеры и доноры».
«Общество формировалось по либеральной модели – с яркими, харизматичными лидерами, которые продвигали идеи личных свобод, ограниченного вмешательства государства и приоритета прав человека», – пояснил он. Государство, в свою очередь, воспринималось скорее как препятствие, нежели как партнер. На рубеже 2000-х и 2010-х гг. началась постепенная трансформация: гражданское общество стало более массовым и открытым. По словам Федорова, новая модель предполагает вовлечение большого числа граждан, инициативных групп, волонтеров и НКО по всей стране. На первый план вышла поддержка со стороны государства, которое создало механизмы и каналы для устойчивого финансирования гражданских инициатив.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»
Федоров также привел результаты опроса ВЦИОМа за 2024 г., согласно которым 74% россиян готовы принимать участие в благотворительности. Это больше, чем в 2019 г., когда подобный ответ дали 68% опрошенных. Доля тех, кто не планирует участвовать, сократилась с 28 до 20%. Еще 6% затруднились с ответом. Среди наиболее популярных форм благотворительности на 1-м месте – передача вещей в детские дома, дома престарелых и другие учреждения: такой вариант выбрали 53% респондентов, готовых участвовать в благотворительности. На 2-м месте – перечисление средств напрямую людям, нуждающимся в помощи (например, на лечение или операцию): этот способ выбрали 39%. При этом доля тех, кто предпочитает переводить деньги на счета благотворительных фондов, выросла с 27% в 2019 г. до 36% в 2024 г.
С конца 2000-х – начала 2010-х гг. можно наблюдать подъем общественного движения в России, считает глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, в 1990-х гг. государство фактически исчезло, однако социальная ткань осталась – люди помогали друг другу. «Офицеры и милиционеры продолжали служить, несмотря на трудности. Врачи лечили пациентов, даже если не получали зарплату. Учителя продолжали вести занятия. Это говорит о зрелости российского общества – как тогдашнего постсоветского, так и нынешнего», – отметил он.
Когда в феврале 2022 г. началась специальная военная операция, на Западе ожидали, что в марте в России начнутся массовые протесты. Этого не произошло, подчеркнул Фадеев. Причина не в пассивности народа, а в его глубоком понимании происходящего – общество поддержало решение президента. Это свидетельствует о высоком уровне зрелости и сознательности. «Поэтому, когда задается вопрос о зрелости российского общества, ответ очевиден: да, оно зрелое», – заключил он.