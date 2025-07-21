Вузы Татарстана обогнали петербургские по доходам от иностранных студентов

Основные группы иностранных студентов в Татарстане, как указывает Клячко, приехали из Китая, Казахстана и Туркмении. Самое большое число принятых в бакалавриат в 2023 г. иностранцев – граждане бывших советских республик: более 3000 человек. Это почти в 10 раз больше, чем китайских студентов, поступивших на ту же форму обучения. Специалитет в вузах республики больше всего привлекает учащихся из Ирана и Индии. Первые в основном выбирают инженерные направления, вторые – медицинские. В тройку лидеров по приему иностранных граждан в магистратуру вузов Татарстана входят Китай, Туркмения и Узбекистан. У иностранных абитуриентов пользуются популярностью математика и компьютерные науки, нефтегазовое дело, экономика и менеджмент.