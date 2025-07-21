Вузы Татарстана обогнали петербургские по доходам от иностранных студентов

Вузы Татарстана обогнали петербургские по доходам от иностранных студентовВ республику в основном едут получать образование студенты из Ирана, Индии и Туркмении
В 2023 г. у вузов Татарстана увеличились доходы за образовательную деятельность, которые поступают по контрактам с иностранными студентами, до 3,8 млрд руб. Это почти на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель равнялся 2,7 млрд руб. Вузы республики по доходам на 31% обогнали учебные заведения из Санкт-Петербурга, которые в 2023 г. получили 2,9 млрд руб. от иностранных студентов.
Об этом говорится в докладе директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Исследование есть у «Ведомостей». Оно выполнено на основе статистических форм отчетности, которые вузы представляют в Министерство науки и высшего образования (ВПО-1 и ВПО-2).
Доходы по направлениям бакалавриата у вузов республики от иностранных студентов в 2023 г. достигли 1,5 млрд руб. (+32% по сравнению с 2022 г.). По программам подготовки специалитета и магистратуры в том же году вузы заработали 1,4 млрд руб. (+28%). На уровне бакалавриата вузы Санкт-Петербурга в 2023 г. получили от иностранных студентов около 1,3 млрд руб. (+16%). В категории специалитет и магистратура в 2023 г. поступления составили 1,1 млрд руб., что всего на 5% больше показателя 2022 г.
Почему это интересно
Политика российских университетов относительно работы с иностранными студентами меняется, отмечает заведующий лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Она становится более осознанной и прозрачной, повышается спрос на качественно подготовленных иностранных абитуриентов. Кроме прироста студентов в Центральном федеральном округе (ФО) высокие результаты также показывают Приволжский ФО, представителем которого как раз является Татарстан, и Дальневосточный ФО, к которому обращено пристальное внимание со стороны государства, говорит Габдрахманов.
Цена знаний
На выбор субъекта, в котором будет находиться вуз, также влияет международная повестка и количество международных мероприятий. Среди них Габдрахманов назвал чемпионат мира по футболу, чемпионат по водным видам спорта и WorldSkills, которые проходили в Татарстане. Отдельно эксперт упомянул форум стран БРИКС, на котором был подписан ряд соглашений, что повлияло на узнаваемость региона и университетов республики. Габдрахманов также напомнил, что в Татарстане есть авиационные и автомобильные производства, завод по производству оптики и развитый нефтегазохимический комплекс. Поэтому, по его словам, иностранцы предпочитают получать в республике техническое образование.
Иранцы же выбирают российские вузы в том числе из-за запрета на получение студенческих виз в западных странах, говорила «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Елена Дунаева. По ее словам, наибольший дефицит Исламская Республика испытывает в медицинских кадрах, поэтому в 2024 г. около половины иранских студентов учились как раз в медвузах.
40,5 млрд руб.
Над узнаваемостью за рубежом работают и сами вузы. Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Казанского государственного медицинского университета (КГМУ), для привлечения иностранных студентов вуз участвует в международных выставках, размещает рекламу в СМИ и соцсетях, распространяет буклеты в школах, сотрудничает с зарубежными рекрутинговыми агентствами. С 2024 г. в Индии (в Нью-Дели и Ченнаи) проводятся выездные очные вступительные экзамены в вуз, добавил он. Сейчас в КГМУ по программам бакалавриата и специалитета обучается 2023 иностранных студента, из которых 1977 – по контракту. Большая часть – это граждане Индии, Туркмении, Ирана и Египта. Увеличение численности зарубежных студентов за год составило 21%.
Откуда едут учиться
Основные группы иностранных студентов в Татарстане, как указывает Клячко, приехали из Китая, Казахстана и Туркмении. Самое большое число принятых в бакалавриат в 2023 г. иностранцев – граждане бывших советских республик: более 3000 человек. Это почти в 10 раз больше, чем китайских студентов, поступивших на ту же форму обучения. Специалитет в вузах республики больше всего привлекает учащихся из Ирана и Индии. Первые в основном выбирают инженерные направления, вторые – медицинские. В тройку лидеров по приему иностранных граждан в магистратуру вузов Татарстана входят Китай, Туркмения и Узбекистан. У иностранных абитуриентов пользуются популярностью математика и компьютерные науки, нефтегазовое дело, экономика и менеджмент.
34 500
В бакалавриат санкт-петербургских вузов в 2023 г. поступили студенты из Китая (1500), Казахстана (1360) и Туркмении (640). В магистратуру – из Китая (1500), Казахстана (275) и Узбекистана (112). Иностранцы едут в Петербург изучать прикладную математику и информатику, компьютерные науки, физику, химию, архитектуру и строительство.
По словам Клячко, выбор вуза определяется географической близостью региона, т. е. в Татарстан и в Санкт-Петербург едут представители разных стран. Например, большой вклад в доходы вузов Татарстана обеспечили абитуриенты из Туркмении. В республике также преобладают две религии: православие и ислам. Впрочем, этот фактор при выборе университета Клячко считает не главным.
«Ведомости» также направили запросы в вузы Татарстана из топ-10 рейтинга RAEX – Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ, – чтобы узнать, студенты из каких стран приезжают к ним учиться на платной основе.