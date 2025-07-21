В 2024 году на реставрацию объектов культурного наследия ушло 89 млрд рублей

В 2024 году на реставрацию объектов культурного наследия ушло 89 млрд рублейЗаконодатели пытаются изменить существующие нормы ради привлечения инвесторов
На государственные закупки, связанные с реставрацией объектов культурного наследия, за 2024 г. ушло свыше 89 млрд руб. Подсчеты по просьбе «Ведомостей» провели аналитики системы по управлению тендерами «Тендерплан». Учитывались работы по восстановлению облика исторических зданий, за исключением религиозных мест и объектов археологического наследия.
Больше всего закупок пришлось на Центральный и Северо-Западный федеральные округа (ЦФО и СЗФО). За прошлый год в ЦФО было размещено более 1000 тендеров почти на 36 млрд руб. СЗФО запросил около 23 млрд руб. – это почти 780 тендеров.
По сравнению с 2023 г. объем запрошенных субъектами РФ средств на реставрацию незначительно уменьшился – на 4,8%. Два года назад регионы страны потратили почти 94 млрд руб. на работу над обликом зданий.
Наряду с уменьшением средств, выделенных на реставрацию, увеличивается общая сумма, запрошенная регионами на разработку и обеспечение проектной документации. В 2024 г. субъекты РФ разместили тендеры на 24,5 млрд руб. (+51% к 2023 г.).
В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству изменить нормативы реставрации для более активного вовлечения в процесс бизнеса. В июне он поручил правительству и Дом.РФ скорректировать программу льготного кредитования проектов по сохранению культурного наследия, установив единую ставку не выше 9% годовых. До декабря 2025 г. они должны оптимизировать сметную стоимость реставрационных работ.
Сферу охраны объектов культурного наследия пытаются системно донастроить и сделать регулирование более привлекательным для частных инвесторов, пояснил «Ведомостям» партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. В целом сфера остается крайне зарегулированной и сложной для частников: многие вопросы требуют решений и согласований, опирающихся на усмотрение представителей государства, заключил он.
Не менее 1000
Вместе с этим сенаторы и депутаты уже вносят в Госдуму (ГД) законопроекты об объектах культурного наследия и их восстановлении. Один из них, авторства сенатора Лилии Гумеровой, депутата Ольги Казаковой («Единая Россия») и др., предлагает закрепить термин «регенерация историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия». Под ним подразумеваются меры по сохранению и воссозданию исторических застроек, планировки территории и ландшафта, стилистических качеств, элементов и т. д.
При этом во время восстановления утраченных деталей допускаются отклонения от ранее существовавших характеристик, если этого требуют техрегламенты. Также в проекте предлагается разрешить отходить от требования по отделочным материалам. Инициатива внесена в ГД в 2024 г. и принята в первом чтении в марте 2025 г.
Другой законопроект авторства Гумеровой и сенатора Дмитрия Василенко предлагает уточнить правила отнесения объектов к культурному наследию. Возраст большинства из них должен быть от 40 лет. Исключение сделано для мемориальных квартир и домов, связанных с выдающимися личностями. Проект внесен в Думу в апреле 2025 г. и еще не рассматривался.
Кроме того, в ноябре 2024 г. сенаторы Андрей Кутепов и Николай Федоров внесли законопроект, который позволит обойтись без получения отдельного задания на восстановление объекта культурного наследия. Это будет возможно, если он включен в госреестр, а проектная документация соответствует требованиям. Поправки приняты в первом чтении в марте.
Еще один проект в феврале 2025 г. внесли в Думу спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы Гумерова, Екатерина Алтабаева и др. Он предлагает запустить цифровую платформу с актуальной информацией о памятниках, нуждающихся в восстановлении. На портале можно будет найти оценку состояния объекта, юридические ограничения, а также ознакомиться с возможными мерами поддержки. Портал будет связан с Единым госреестром объектов культурного наследия и единой информсистемой ЖКХ. Инициатива одобрена в июне 2025 г.
Некоторые из предлагаемых изменений могут повлечь незначительные дополнительные расходы, но они несопоставимы с общим эффектом от упрощения процедур и ускорения реализации проектов, считает эксперт «Народного фронта. Аналитики» Мария Магель. Появление новых правовых инструментов для восстановления утраченных элементов может также породить дискуссии о юридической природе таких реконструкций, а в дальнейшем – о статусе памятников в качестве объектов культурного наследия, отмечает она.