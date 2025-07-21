В 2024 году на реставрацию объектов культурного наследия ушло 89 млрд рублей

Еще один проект в феврале 2025 г. внесли в Думу спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы Гумерова, Екатерина Алтабаева и др. Он предлагает запустить цифровую платформу с актуальной информацией о памятниках, нуждающихся в восстановлении. На портале можно будет найти оценку состояния объекта, юридические ограничения, а также ознакомиться с возможными мерами поддержки. Портал будет связан с Единым госреестром объектов культурного наследия и единой информсистемой ЖКХ. Инициатива одобрена в июне 2025 г.