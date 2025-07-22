Изучение белых медведей позволит в будущем сократить риски их выхода к людямИз-за изменения климата животные вынужденно остаются на суше, где им приходится искать пищу
Изучение белых медведей позволит в будущем сократить риски их выхода к людям. Из-за климатических изменений арктические хищники, чья среда обитания – ледовые платформы, вынужденно остаются на суше и в поисках пищи приходят в населенные пункты. О том, как сохранить карскую субпопуляцию белого медведя и обезопасить людей, на пресс-конференции рассказали ученые и представители бизнеса.
В 2025 г. состоялись три научные экспедиции по изучению белого медведя в Карском море у полуострова Таймыр. Полевые исследования проводили сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН).
Во время первой экспедиции было учтено 37 медведей. Четырем самцам ученые установили ушные спутниковые метки. Шесть самок пометили спутниковыми ошейниками, которые позволят ученым следить за их перемещением. Информация о местонахождении медведей позволит определить места их кормления, а также выявить особей, оставшихся на суше на летне-осенний период, которые могут представлять опасность для людей.
На белых медведей серьезно влияет изменение климата, в частности сокращение ледового покрова. Например, многолетнего льда в Арктике уже нет, говорит кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Илья Мордвинцев. По его словам, ледовые платформы – это основная среда обитания белых медведей.
Из-за того что лед истончается, они не успевают уходить за ним и остаются на берегу. В поисках пищи хищники выходят в арктические поселки и к объектам добычи. Результатом таких выходов становятся конфликты, в которых страдает «не только человек, но и в большей степени сами белые медведи», говорит Мордвинцев. Число таких случаев растет по всему арктическому побережью: от Новой Земли до Чукотки, отметил он.
«Изучение белого медведя в безледный период и его адаптация к такой жизни – это одна из ключевых задач, которую можно ставить на будущее», – отметил Мордвинцев. Это позволит исключить или минимизировать ситуации выхода хищников к людям. По итогам программы «Тамура» будут выработаны методические рекомендации о том, как действовать при выходе медведей к населенным пунктам, «чтобы не пострадали ни люди, ни животные».
Одновременно с установкой спутниковых меток у медведей также были отобраны образцы крови и шерсти. Во время двух других экспедиций проводился авиаучет животных в весенний период. В первой были выявлены 22 белых медведя, 23 моржа, 77 белух, 616 тюленей. Во второй – 12 медведей, 16 белух, 420 тюленей.
Каких животных изучают
Полученные данные фото- и инфракрасных аэросъемок будут обработаны с использованием искусственного интеллекта, сообщила ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Светлана Артемьева. Это, по ее словам, позволит значительно ускорить работу ученых.
В результате ученые планируют определить численность и плотность распределения белых медведей. Сейчас они затрудняются давать оценки возможной численности карской субпопуляции белых медведей. Однако, по словам заведующего геномной лабораторией ООО «Биотек кампус» Евгения Климука, все особи, у которых ученые взяли биообразцы, не являются близкими родственниками – например, братьями и сестрами друг другу.
Представители карской субпопуляции также оказались более здоровыми по сравнению с североамериканскими медведями и медведями, обитающими в Гренландии, следует из результатов генетического анализа взятых биообразцов. У российских арктических хищников было выявлено меньше опасных мутаций. Климук предположил, что карская субпопуляция белых медведей может быть достаточно большого размера. Это позволило бы ограничивать скрещивание патогенных генетических вариантов самок и самцов и объясняло бы наличие здорового потомства.
Всего в российской Арктике, согласно экспертным оценкам, обитает 5000–7000 белых медведей, или около трети всей популяции, рассказал Мордвинцев.
Заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды Ольга Кревер напомнила, что в 2019–2024 гг. в России реализовывался национальный проект «Экология». Один из 12 включенных в него федпроектов был направлен на сохранение и восстановление редких видов. Среди утвержденных Минприроды приоритетных видов был и белый медведь. При этом, как сказала Кревер, государственного финансирования на сохранение и восстановление редких видов не предусматривалось. Так к реализации этой задачи был привлечен бизнес. Первой компанией, которая заключила соглашение с Минприроды, стало ПАО «НК «Роснефть». Кревер отметила, что сохранять редкие и исчезающие объекты животного мира невозможно без понимания их количества.