Изучение белых медведей позволит в будущем сократить риски их выхода к людям

Заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды Ольга Кревер напомнила, что в 2019–2024 гг. в России реализовывался национальный проект «Экология». Один из 12 включенных в него федпроектов был направлен на сохранение и восстановление редких видов. Среди утвержденных Минприроды приоритетных видов был и белый медведь. При этом, как сказала Кревер, государственного финансирования на сохранение и восстановление редких видов не предусматривалось. Так к реализации этой задачи был привлечен бизнес. Первой компанией, которая заключила соглашение с Минприроды, стало ПАО «НК «Роснефть». Кревер отметила, что сохранять редкие и исчезающие объекты животного мира невозможно без понимания их количества.