Мигрантов – участников эксперимента по учету освободили от двух госпошлин

Мигрантов – участников эксперимента по учету освободили от двух госпошлинОни не будут платить за регистрацию по месту жительства и постановку на учет по месту пребывания в Москве и Мособласти
Иностранные граждане, которые участвуют в эксперименте по дополнительному контролю и учету с помощью специального мобильного приложения в Москве и Московской области, не будут платить госпошлину за регистрацию по месту жительства и постановку на учет по месту пребывания. Это следует из поправок, касающихся оплаты мигрантами ряда государственных услуг. Изменения 22 июля приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.
Новые пошлины для мигрантов введут с 1 сентября 2025 г. Согласно поправкам, за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания придется заплатить 500 руб., а за продление срока временного пребывания – 1000 руб. За выдачу патента и продление срока действия разрешений на работу нужно будет отдать по 4200 руб. за услугу. Выдача дубликатов разрешений на работу, патента и разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет стоить по 2100 руб. за услугу. Кроме того, госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства увеличится с 420 до 1000 руб.
Эксперимент по учету пройдет в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. Иностранцы обязаны будут пройти регистрацию в специальном мобильном приложении, предоставив доступ к своим данным и геолокации. Их также обязали сообщать в МВД о своем фактическом местонахождении. Если место пребывания изменилось, об этом нужно уведомить в течение трех рабочих дней через приложение.
В случае когда данные о геолокации не поступают более трех дней с даты последнего мониторинга, иностранца будут снимать с учета. То же самое будут делать, если мигрант встал на учет в регионе, где эксперимент не проводится. Эксперимент не коснется иностранных граждан, не достигших 18-летнего возраста, граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов.
16,9 млрд руб.
На конец 2024 г. в России находилось 6,3 млн иностранных граждан. Их численность увеличивается несколько лет подряд: в 2022 г. в России насчитывалось 5,7 млн человек, в 2023 г. – около 6 млн. Наряду с этим становится больше и сумма подоходного налога (НДФЛ), которая платится по патенту. В 2022 г. субъекты России получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., а в прошлом году – почти 124 млрд руб. За пять месяцев 2025 г. сумма уплаченного НДФЛ по патенту составила 63 млрд руб., говорила на полях ПМЭФа начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова
Учет иностранных граждан в рамках эксперимента в электронном виде – это намного дешевле для государства, чем принимать уведомления от них в бумажном виде, отмечает юрист Ботиржон Шермухаммад. По его мнению, поправки также связаны с тем, чтобы заинтересовать и привлечь как можно больше людей для участия в эксперименте по учету.
Эксперимент поможет многим иностранцам без лишних бумаг и согласия хозяев квартир оформить миграционный учет и легально находиться в РФ, отмечает Шермухаммад. По его словам, зачастую хозяева квартир не хотят оформлять регистрацию иностранцам, которым сдают жилье в аренду, а на данный момент без согласия владельца помещения сделать это нельзя. Это вынуждает прибывших в РФ лиц обращаться за помощью к посредникам, пояснил Шермухаммад.
Недостаток данного эксперимента – возможное «излишнее привлечение мигрантов на территорию проведения», говорит управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Из этого следуют вероятное недовольство местного населения и риски злоупотреблений, если освобождение от пошлин будет использоваться недобросовестными лицами, продолжает он.
Эксперимент поможет снизить коррупцию в сфере миграции, убежден Шермухаммад. В то же время опыт с внедрением системы уведомлений при въезде в РФ через приложение RuID показывает, что не всегда получается обеспечить работу таких систем на должном уровне, говорит он. Шермухаммад напомнил, что с 30 июня должен был начаться эксперимент, по которому для въезда в РФ требовалось обязательно получить разрешение через мобильное приложение. Но из-за некорректной работы приложения это требование объявили необязательным, сказал Шермухаммад.
22 июля МВД сообщило, что регистрация в RuID является добровольной, писал ТАСС. Рейтинг приложения в AppStore составляет «2,1 звезды», убедились «Ведомости». В основном пользователи жалуются на проблемы при отправке личных данных.
В целом введение пошлин связано с необходимостью обеспечить качественную и устойчивую систему оказания услуг и осуществления миграционного контроля, говорит первый заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. В то же время, по ее словам, важно учитывать, что резкое повышение финансовой нагрузки при привлечении иностранной рабочей силы может вызвать нежелательные побочные эффекты. В частности, есть риск, что часть участников рынка – например, граждане ближнего зарубежья, небольшие компании или неофициальные посредники – могут отказаться от легальных процедур и продолжать действовать вне правового поля, отметила Батура. Это, в свою очередь, может усилить теневой сегмент и снизить общий уровень прозрачности, заключила эксперт.