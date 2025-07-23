Мигрантов – участников эксперимента по учету освободили от двух госпошлин

дополнительных доходов получит федеральный бюджет по линии миграции после введения новых госпошлин, говорится в финансово-экономическом обосновании к принятым поправкам.

На конец 2024 г. в России находилось 6,3 млн иностранных граждан. Их численность увеличивается несколько лет подряд: в 2022 г. в России насчитывалось 5,7 млн человек, в 2023 г. – около 6 млн. Наряду с этим становится больше и сумма подоходного налога (НДФЛ), которая платится по патенту. В 2022 г. субъекты России получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., а в прошлом году – почти 124 млрд руб. За пять месяцев 2025 г. сумма уплаченного НДФЛ по патенту составила 63 млрд руб., говорила на полях ПМЭФа начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова