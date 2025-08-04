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Силовики рассказали молодежи, что такое служение Родине

В «Сенеже» завершилась профильная смена форума «Территория смыслов»
Яна Суринская
Пресс-служба Федеральной дирекции форумов и программ Росмолодежи
Пресс-служба Федеральной дирекции форумов и программ Росмолодежи

О том, что значит служение Родине и как не терять мотивацию на госслужбе молодым участникам форума «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске на озере Сенеж, рассказали представители силовых ведомств. На панельную дискуссию «О служении Родине в XXI веке: вызовы и задачи для молодых госслужащих» финального дня форума в амфитеатре площадки собрался полный зал.

«Давайте просто поговорим о работе и службе, будут короткие рассказы от души – не доклады – о мотивации и о том, почему вы выбрали службу, что обрели благодаря служению Родине», – предложил модератор заместителя руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.

Начавшая свою карьеру на госслужбе в 14 лет заместитель директора ФССП Елена Захаркина рассказала, что ее служение началось еще при советской власти: «Мой выбор служить созрел рано, и я никогда не занималась ничем другим. Для меня это образ жизни». По ее мнению, подготовка к службе, которая была в СССР в партийных органах, актуальна до сих пор.

«Я была первой женщиной, назначенной на генеральскую должность с должности майора впервые с 1947 г. Я открыла эту возможность для вас», – обратилась Захаркина к женской части зала. Она заметила, что раньше и в Росгвардии тоже не было женщин-генералов, но после ее беседы с директором все изменилось.

С начала спецоперации тема служения Родине стала более актуальной

Общество

А заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко, напротив, сразу признался, что о генеральских звездах у него даже мысли не было, когда он начинал службу в юном возрасте. Он считает, что должность сама находит тебя, когда достигаешь определенного уровня.

Матвеенко посоветовал участникам форума не думать о званиях: «Работайте, пашите, будьте надежными. Но будьте готовы: это не работа с 9 до 18. Надо начинать «с земли», понимать, как работают все шестеренки. Только так можно расти».

По словам начальника Главного военно-политического управления Росгвардии, генерал-лейтенанта Дениса Ермакова, важно, чтобы работа шла от души, а не по принуждению. Он, как и прошлые спикеры, начал служить в 15 лет, поступив в Московское суворовское училище.

«Там царила атмосфера, где защита Отечества – на первом месте. Мы мечтали воевать вместе с подразделениями в горячих точках – тогда Чечня», – вспомнил росгвардеец. Он согласился с Матвеенко, что звезды на погонах – это не главное, а работа в Центральном аппарате не тихая гавань.

«Коллеги, почувствовали разницу между мужской и женской точкой зрения? Девочки, нам надо и карьеру строить, и замуж выходить, детей рожать и воспитывать. Работать до девяти – не наш вариант», – продолжила Захаркина. «Надо делегировать! Девочки могут строить карьеру, становиться генералами, воспитывать детей и поддерживать демографию. Призываю всех быть многодетными, это поощряется государством, это в тренде и модно», – заявила она.

Начальник главного штаба движения «Юнармия», участник программы «Время геров» Владислав Головин обратил внимание, что в приоритете должно быть патриотическое воспитание. «Мы готовы посвятить себя развитию страны. Врагу будет поставлена точка», – уточнил он.

После ведущий спросил у них, с какими вызовами сталкиваются их ведомства сейчас в работе. У приставов, по словам Захаркиной, например, огромная нагрузка по исполнениям судебных решений. «Знаете, когда я работала в администрации президента, а потом пришла в службу судебных приставов, я была инициатором такого процесса – мы стали всех награждаемых государственными наградами прогонять по нашей базе должников», – поделилась она.

И выяснилось, продолжает Захаркина, что «просто море», кто претендовал на госнаграды, при этом не оплачивал налоги и штрафы.

Но на сегодняшний день каждый знает: если он идет на государственную награду, он должен быть чист, заверила представитель ФССП.

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