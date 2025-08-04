Силовики рассказали молодежи, что такое служение Родине

Начавшая свою карьеру на госслужбе в 14 лет заместитель директора ФССП Елена Захаркина рассказала, что ее служение началось еще при советской власти: «Мой выбор служить созрел рано, и я никогда не занималась ничем другим. Для меня это образ жизни». По ее мнению, подготовка к службе, которая была в СССР в партийных органах, актуальна до сих пор.