Сумма штрафов за незаконный наем иностранцев в РФ достигла 3,3 млрд рублей

Сумма штрафов выросла почти на 22% по сравнению с 2024 г. Тогда за правонарушения по этим трем статьям суды наложили штрафы на общую сумму более 2,7 млрд руб. «Ведомости» сравнили суммы наложенных штрафов по вынесенным постановлениям в отчетных периодах (первая инстанция). За основу взяты отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях.