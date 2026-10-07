Сумма штрафов за незаконный наем иностранцев в РФ достигла 3,3 млрд рублей

Сумма штрафов за незаконный наем иностранцев в РФ достигла 3,3 млрд рублейНаиболее распространенные нарушения приходятся на ст. 18.15 КоАПа
В 2025 г. российские суды наложили штрафы на сумму 3,3 млрд руб. за незаконное привлечение иностранцев к работе, нарушение правил их занятости на торговых объектах и несоблюдение ограничений по отдельным видам деятельности. Данные приводятся в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомились «Ведомости». Речь идет о штрафах по ст. 18.15–18.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Сумма штрафов выросла почти на 22% по сравнению с 2024 г. Тогда за правонарушения по этим трем статьям суды наложили штрафы на общую сумму более 2,7 млрд руб. «Ведомости» сравнили суммы наложенных штрафов по вынесенным постановлениям в отчетных периодах (первая инстанция). За основу взяты отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях.