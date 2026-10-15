Число раненых в ДТП с электросамокатами выросло в 1,7 раза

Число раненых в ДТП с электросамокатами выросло в 1,7 разаПредставители отрасли связывают динамику с использованием частных СИМ
С января по сентябрь 2026 г. в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) получили ранения 4269 человек. Это более чем на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Госавтоинспекции (ГАИ).
Отрицательная динамика прослеживается по всем представленным показателям аварийности с СИМами. За девять месяцев 2026 г. в России произошло 4025 ДТП с участием СИМов (+37% год к году). В результате таких аварий погибло 68 человек (+6,3% год к году), следует из данных ГАИ.
В Ассоциации операторов микромобильности (входят Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go») и IT-компании «Мобилитика» указывают, что эта статистика ГАИ не разделяет частные, т. е. приобретенные гражданами самостоятельно, и прокатные СИМы, которые компании сдают в аренду. Это создает ошибочное представление о высокой аварийности кикшеринга, говорится в исследовании, которое изучили «Ведомости». По их подсчетам, на СИМ, которые граждане приобрели самостоятельно, приходится почти 60% общего прироста аварийности.
Что относят к СИМам
В качестве мер регулирования Следственный комитет (СК) предложил ввести водительские права для управления электросамокатами, а также запретить им передвигаться по тротуарам. Об этом 30 сентября в Совете Федерации заявил старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК РФ Дмитрий Асташкин. По его словам, непризнание СИМов в качестве механических транспортных средств, а управляющих их людьми водителями создает трудности в правоприменении. Например, это не позволяет привлекать передвигающихся на СИМах к ответственности за нарушения правил дорожного движения по ст. 264 УК РФ, если пострадавший в таком ДТП получил тяжкий вред здоровью или погиб, отмечал он.
Меры, предлагаемые СК, избыточны, полагает член общественного совета при Минтрансе и директор Ассоциации микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, наличие водительских удостоверений не повлияет на законопослушность гражданина, который решает нарушить правила. На это в первую очередь влияет, продолжает Эрдман, будет ли зафиксировано его правонарушение и какую сумму штрафа он за него заплатит.
Движение СИМов уже регулируется, но де-факто это регулирование распространяется только на прокатные устройства, тогда как частные электросамокаты находятся в серой зоне, говорит Эрдман. Для водителей СИМов уже действует достаточно ограничений (скорость до 25 км/ч, зоны запрета движения и сниженной скорости, идентификация по возрасту, штрафы, фиксация нарушений и пр.). «Навешивать отдельные новые запреты, как любят делать регионы, считая, что это сыграет в сторону безопасности, совершенно игнорируя в целом системный подход в работе с микромобильностью, – неверное решение», – подытожила она.
Сервисы кикшеринга включены в работу по совершенствованию законодательства для СИМов на федеральном уровне и не ожидают принципиальных изменений к уже действующим правилам в отношении СИМов, сказал «Ведомостям» представитель сервиса проката самокатов Whoosh.
В сервисе добавили, что каждый самокат оснащен IoT-модулем, который отслеживает его положение и траекторию, действия пользователя и другие параметры о поездке, включая техническое состояние самоката. Это позволяет регулировать движение СИМов: самокат автоматически замедляется в местах снижения скорости, а в местах запрета движения останавливается, добавил представитель Whoosh. Как рассказал «Ведомостям» представитель «Юрента», в Москве и других городах присутствия сервис регулярно проводит Школы безопасного вождения, где учит пользователей теории и практике безопасных поездок на самокатах. «Юрент» также участвует с ГАИ в рейдах по выявлению нарушителей, к которым впоследствии применяет санкции, добавили в сервисе. В «Яндекс Go» 99% поездок на электросамокатах проходят без происшествий, рассказал представитель компании.
Введение водительских прав можно рассмотреть как дополнительный механизм регулирования к уже имеющимся сейчас, говорит основатель компании InnovaTransport и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов. Его необходимость можно будет оценить по мере развития уже существующих правил для СИМов, считает он. По мнению автоюриста Льва Воропаева, решением также могла бы стать идентификация пользователей электросамокатов по Face ID или отпечатку пальца.
Представитель Минтранса отказался от комментариев относительно подготовленных министерством мер по регулирования движения водителей СИМов.