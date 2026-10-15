Число раненых в ДТП с электросамокатами выросло в 1,7 раза

В сервисе добавили, что каждый самокат оснащен IoT-модулем, который отслеживает его положение и траекторию, действия пользователя и другие параметры о поездке, включая техническое состояние самоката. Это позволяет регулировать движение СИМов: самокат автоматически замедляется в местах снижения скорости, а в местах запрета движения останавливается, добавил представитель Whoosh. Как рассказал «Ведомостям» представитель «Юрента», в Москве и других городах присутствия сервис регулярно проводит Школы безопасного вождения, где учит пользователей теории и практике безопасных поездок на самокатах. «Юрент» также участвует с ГАИ в рейдах по выявлению нарушителей, к которым впоследствии применяет санкции, добавили в сервисе. В «Яндекс Go» 99% поездок на электросамокатах проходят без происшествий, рассказал представитель компании.