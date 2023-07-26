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«Вернувшись из командировки, я неделю молчала»

Директор Института клинической психологии о работе в Мариуполе и помощи участникам СВО
Анна Киселева
Директор Института клинической психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава Вера Никишина / Андрей Гордеев / Ведомости

Психические травмы и расстройства – это то, что приходится преодолевать 22% из прошедших через вооруженный конфликт. Такие данные опубликовала в 2019 г. в журнале The Lancet международная группа ученых, проанализировав 129 научных исследований из 39 стран. Директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Никишина работала с последствиями боевых действий последних лет. В интервью «Ведомостям» она рассказала, как военные после конфликтов начинают работать с психологами и каких побед удается достичь при их восстановлении, что чувствуют гражданские после месяцев, проведенных в подвалах Мариуполя, как конфликт переживают дети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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