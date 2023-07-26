«Вернувшись из командировки, я неделю молчала»

Психические травмы и расстройства – это то, что приходится преодолевать 22% из прошедших через вооруженный конфликт. Такие данные опубликовала в 2019 г. в журнале The Lancet международная группа ученых, проанализировав 129 научных исследований из 39 стран. Директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Никишина работала с последствиями боевых действий последних лет. В интервью «Ведомостям» она рассказала, как военные после конфликтов начинают работать с психологами и каких побед удается достичь при их восстановлении, что чувствуют гражданские после месяцев, проведенных в подвалах Мариуполя, как конфликт переживают дети.