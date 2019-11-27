«Газпром» опроверг выброс газа в селе, где отравились десятки школьников
Работа газораспределительной станции в селе Вад Нижегородской области не могла стать причиной отравления местных жителей, заявил «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Заявление компании передает «Интерфакс».
Региональное управление Ростехнадзора не зафиксировало нарушений в режиме эксплуатации оборудования на станции, отметила «дочка» «Газпрома»: «Отказов в работе оборудования и ошибок в действиях персонала специалистами Ростехнадзора не зафиксировано». По заявлению компании, работы по сливу одоранта (примесь к газу для придания ему запаха) в емкость хранения и заправка одорантом расходных емкостей 25 ноября не производились.
Кроме того, ветер в тот день дул от школы к газораспределительной станции, а не наоборот, добавил «Газпром трансгаз Нижний Новгород». К тому же газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы, добавила компания.
В понедельник, 25 ноября, более 40 человек, большинство из которых школьники, были госпитализированы с признаками отравления бытовым газом или одорантом. Пострадали ученики и сотрудники вадской средней школы, которая расположена в 1,5 км от принадлежащей «Газпрому» газораспределительной станции.
Власти Нижегородской области в качестве основной причины случившегося рассматривали нарушение эксплуатации газоснабжающего оборудования на предприятии «Газпрома». Представитель «Газпром трансгаз Нижний Новогород» говорил, что автоматика никаких сбоев на станции не зафиксировала, однако на объект выехала группа реагирования.
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» является 100%-й «дочкой» «Газпрома», предприятие транспортирует газ в 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах.