«Газпром» опроверг выброс газа в селе, где отравились десятки школьников

Кроме того, ветер в тот день дул от школы к газораспределительной станции, а не наоборот, добавил «Газпром трансгаз Нижний Новгород». К тому же газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы, добавила компания.