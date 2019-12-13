Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники. Обычно указы о награждении граждан государственными наградами публикуются в открытом доступе. Но в этот раз ни на сайте Кремля, ни на официальном портале правовой информации документ опубликован не был.
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ранее на этой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта. В частности, спортсмены из России четыре года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить на своей территории крупные международные соревнования.