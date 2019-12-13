Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Ранее на этой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта. В частности, спортсмены из России четыре года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить на своей территории крупные международные соревнования.