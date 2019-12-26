Россияне назвали событием года пенсионную реформу и ее последствия

Важнейшим событием года 44% респондентов назвали пенсионную реформу, которая была принята в 2018 г., и ее последствия. Следующими по значимости оказались лесные пожары в Сибири (этот вариант выбрали 38%) и наводнение в Иркутской области (30%). В первую пятерку главных событий также вошли открытие железнодорожной части Крымского моста (29%) и участие России в войне в Сирии (24%).