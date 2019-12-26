Россияне назвали событием года пенсионную реформу и ее последствия
Пенсионную реформу, природные катаклизмы и войну в Сирии россияне считают самыми важными событиями 2019 г., показал опрос «Левада-центра». А человеком года опрошенные назвали Владимира Путина. Опрос проводился с 12 по 18 декабря среди 1608 человек в 50 регионах России. Респонденты могли выбрать из предложенного списка один или несколько вариантов или предложить свой ответ.
Важнейшим событием года 44% респондентов назвали пенсионную реформу, которая была принята в 2018 г., и ее последствия. Следующими по значимости оказались лесные пожары в Сибири (этот вариант выбрали 38%) и наводнение в Иркутской области (30%). В первую пятерку главных событий также вошли открытие железнодорожной части Крымского моста (29%) и участие России в войне в Сирии (24%).
В прошлом году важнейшими событиями стали открытие Крымского моста, пенсионная реформа, выборы президента, чемпионат мира по футболу и пожар в торговом центре «Зимняя вишня».
Человеком 2019 г. почти треть респондентов (31%) назвали президента Владимира Путина. В первую пятерку также вошли президент Украины Владимир Зеленский (7%), министр иностранных дел Сергей Лавров (6%), президент Белоруссии Александр Лукашенко (5%) и министр обороны Сергей Шойгу (5%). В список попали пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле (2%), оппозиционер Алексей Навальный (2%), экоактивистка Грета Тунберг (1%) и другие.