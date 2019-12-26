Верховный суд утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»

Верховный суд постановил ликвидировать «За права человека» 1 ноября. Решение было принято по иску Минюста. Ведомство по результатам внеплановой проверки выявило различные нарушения. В частности, по его данным, движение не всегда указывало в своих публикациях, в том числе в социальных сетях, что признано иностранным агентом.