Верховный суд утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»
Верховный суд утвердил ликвидацию движения «За права человека» правозащитника Льва Пономарева, признав законным соответствующее решение первой инстанции, передает «Интерфакс». Таким образом решение вступило в силу и стало обязательным для исполнения.
Верховный суд постановил ликвидировать «За права человека» 1 ноября. Решение было принято по иску Минюста. Ведомство по результатам внеплановой проверки выявило различные нарушения. В частности, по его данным, движение не всегда указывало в своих публикациях, в том числе в социальных сетях, что признано иностранным агентом.
Через несколько дней после того, как это решение было вынесено, Пономарев объявил о создании новой организации.
«За права человека» — одна из старейших правозащитных организаций в России. Она начала работу в начале 90-х гг. и была официально зарегистрирована в ноябре 1997 г.