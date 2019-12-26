СМИ: Генпрокуратура вернула дело сестер Хачатурян в СКР

В начале декабря СКР завершил расследование уголовного дела. Ведомство сочло, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, так как он долгое время причинял своим дочерям «физические и психические страдания». Это было учтено как смягчающее вину обстоятельство. В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.