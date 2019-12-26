СМИ: Генпрокуратура вернула дело сестер Хачатурян в СКР
Генпрокуратура России отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян – Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом со ссылкой на источники сообщили «Коммерсантъ» и ТАСС. Дело возвращено в Следственный комитет России (СКР).
Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь посчитал, что в обвинительном заключении есть нарушения, сообщают источники «Коммерсанта». Однако о каких нарушениях идет речь – неизвестно. По некоторым данным, речь идет о «технических нарушениях» Уголовно-процессуального кодекса и предполагаемых ошибках в квалификации действий сестер. Следователи с позицией Гриня не согласились и оспорили это решение у генпрокурора России Юрия Чайки. Он своего мнения еще не высказал, отмечает газета. Защита сестер сообщила ТАСС, что не получала официального уведомления об отказе утвердить обвинительное заключение.
В начале декабря СКР завершил расследование уголовного дела. Ведомство сочло, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, так как он долгое время причинял своим дочерям «физические и психические страдания». Это было учтено как смягчающее вину обстоятельство. В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.