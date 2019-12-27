Росстат ухудшил прогноз по численности населения России

С 2022 по 2028 г. в России наиболее сильно будут ощущаться последствия «демографических провалов» 40-х, 80-х и 90-х гг., отмечается в среднем варианте прогноза. В итоге в 2027 г. естественная убыль населения достигнет пика в 583 500 человек и начнет постепенно снижаться с 2028 г.