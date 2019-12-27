Росстат ухудшил прогноз по численности населения России
Росстат опубликовал обновленный демографический прогноз до 2036 г., ухудшив его по всем трем сценариям. Статистическая служба ежегодно на основании различных гипотез готовит демографические прогнозы в трех вариантах – низком, среднем и высоком.
Согласно среднему, базовому, сценарию Росстата, население России к началу 2036 г. снизится с нынешних 146,7 млн до 143 млн человек. В прогнозе, опубликованном год назад, эта цифра была на миллион больше.
С 2022 по 2028 г. в России наиболее сильно будут ощущаться последствия «демографических провалов» 40-х, 80-х и 90-х гг., отмечается в среднем варианте прогноза. В итоге в 2027 г. естественная убыль населения достигнет пика в 583 500 человек и начнет постепенно снижаться с 2028 г.
Ожидаемая продолжительность жизни по среднему варианту прогноза вырастет с 73,4 года в 2020 г. до 79,1 года в 2035 г.
Высокий сценарий Росстата предполагает рост населения к началу 2036 г. до 150,1 млн человек. В прошлогоднем прогнозе называлась цифра в 153,2 млн. Согласно низкому сценарию, население сократится до 134,3 млн человек (по прогнозу год назад – 138,1 млн).