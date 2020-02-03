Мишустин сообщил о возможной депортации из России зараженных коронавирусом

Мишустин напомнил, что подписал план по предупреждению «завоза и распространения» коронавируса в России, сам вирус внесен в список особо опасных заболеваний. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры», – пояснил Мишустин. По его словам, в России имеются все необходимые для лечения коронавируса лекарства и средства защиты. «Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены», – сказал премьер.