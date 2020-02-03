Мишустин сообщил о возможной депортации из России зараженных коронавирусом
Премьер Михаил Мишустин заявил о возможной депортации из России иностранцев, зараженных коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс». Премьер также отметил, что в России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. «Ситуация под контролем», – сказал он.
Мишустин напомнил, что подписал план по предупреждению «завоза и распространения» коронавируса в России, сам вирус внесен в список особо опасных заболеваний. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры», – пояснил Мишустин. По его словам, в России имеются все необходимые для лечения коронавируса лекарства и средства защиты. «Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены», – сказал премьер.
Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщила о первых заболевших коронавирусом в России. По ее словам, вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Заболевших поместили в инфекционную больницу. Заболевание протекает у них в легкой форме. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы, сообщал Роспотребнадзор.
Ранее РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля власти также ограничили авиасообщение с Китаем. Были закрыты все направления, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Все авиакомпании, выполняющие рейсы между Москвой и Китаем, обслуживаются только в терминале F московского аэропорта «Шереметьево». Согласно последним данным, число заболевших в Китае коронавирусом превысило 17 000 человек, из них 360 умерли.