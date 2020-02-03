Рынок «Садовод» в Москве отправит работников из Китая на карантин
Рынок «Садовод» в Москве, объединяющий более 2000 магазинов, объявил о введении карантина для сотрудников, прибывающих из Китая. Граждане КНР, возвратившиеся в Россию после Лунного Нового года, выйдут на работу только после двухнедельной изоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Представитель «Садовода» отметил, что рынок не будет закрываться на время ситуации с коронавирусом. Оптово-розничный рынок ввел дополнительные меры безопасности на территории — проводит ежедневную дезинфекцию, санитарную обработку и измерение температуры персонала с помощью тепловизора. Ситуация с поставками товаров из Китая будет зависеть от изменений логистических цепочек, отметила пресс-служба рынка. Ранее представитель сети «Магнит» заявил «Ведомостям», что граница «фактически закрыта» для грузового автотранспорта.
Коронавирус нового типа появился в китайском городе Ухань в конце 2019 г. К настоящему времени врачи обнаружили более 17 000 случаев заболевания, 362 из которых привели к летальному исходу, передает Bloomberg сводные данные мировых ведомств здравоохранения. К настоящему времени Россия прекратила железнодорожное сообщение с Ктаем и приостановила большинство авиарейсов между двумя странами. К 14 февраля, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, планируется остановить чартерные рейсы между Россией и Китаем.