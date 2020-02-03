Рынок «Садовод» в Москве отправит работников из Китая на карантин

Коронавирус нового типа появился в китайском городе Ухань в конце 2019 г. К настоящему времени врачи обнаружили более 17 000 случаев заболевания, 362 из которых привели к летальному исходу, передает Bloomberg сводные данные мировых ведомств здравоохранения. К настоящему времени Россия прекратила железнодорожное сообщение с Ктаем и приостановила большинство авиарейсов между двумя странами. К 14 февраля, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, планируется остановить чартерные рейсы между Россией и Китаем.