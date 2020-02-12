Бывший начальник управления ФСИН пытался покончить с собой в зале суда
Бывший начальник управления управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний. После об этом же написало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник и телеканалы «РЕН», «Пятый канал» без указания источника.
В Чертановском суде, действительно, произошел инцидент, подсудимый выстрелил в себя во время оглашения приговора, подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь Мосгорсуда. По его словам, осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере, его приговорили к трем годам колонии. РБК уточняет, что у Свиридова – неизлечимое онкологическое заболевание.
Официальной информации о состоянии Свиридова на момент написания материала не было. «Ведомости» отправили запрос в ФСИН.
В среду, 12 февраля, суд выносил решение по делу о вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова, сообщает источник «РИА Новости».