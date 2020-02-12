Бывший начальник управления ФСИН пытался покончить с собой в зале суда

Бывший начальник управления управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний. После об этом же написало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник и телеканалы «РЕН», «Пятый канал» без указания источника.