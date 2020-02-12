В Лондоне госпитализировали первого заболевшего коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом диагностировали в Лондоне. Об этом сообщило министерство здравоохранения Великобритании.
Заболевший недавно вернулся из Китая и госпитализирован в специализированный центр национальной службы здравоохранения, говорится в опубликованном министерством заявлении главного санитарного врача Криса Уитти. «Общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти», — добавил он. Как уточняют британские СМИ, в Лондоне заболела женщина.
Днем ранее, 12 февраля Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае. Ранее власти Китая временно присвоили ему название 2019-nCoV. Первые образцы вакцины от нового коронавируса будут готовы только через полтора года, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, число заболевших коронавирусом нового типа в Китае превысило 44 600 человек, из них 1116 скончались. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в России выписаны после излечения. Они заразились в КНР.