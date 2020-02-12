В Лондоне госпитализировали первого заболевшего коронавирусом

По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, число заболевших коронавирусом нового типа в Китае превысило 44 600 человек, из них 1116 скончались. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в России выписаны после излечения. Они заразились в КНР.