Сенатор заявил об уголовных делах за превышение полномочий на митингах в Москве
Полицейские и сотрудники Росгвардии, которые превышали свои полномочия во время митингов в Москве летом 2019 г., понесли наказание вплоть до уголовных дел, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он также утверждает, что многие сотрудники были уволены из правоохранительных органов или получили дисциплинарные взыскания.
«Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела»
При этом Бондарев не отметил, о каких именно делах и сотрудниках идет речь, и добавил, что действия силовиков «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились». По его мнению, организаторы митингов должны поддерживать порядок и подавать заявки на проведение акций. Присутствие силовиков на митингах Бондарев объясняет тем, что «кто-то должен это дело останавливать», если акция «переходит рамки дозволенного».
Несогласованные митинги за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму проходили 27 июля и 3 августа 2019 г. По оценкам МВД, в ходе июльского митинга были задержаны 1074 протестующих, по расчетам «ОВД-Инфо» – 1373 задержанных. Более 30 человек, присутствовавших на митинге или высказывавшихся в связи с ним, стали фигурантами «московского дела» об экстремизме и участии в массовых беспорядках. Некоторых из них приговорили к реальным срокам заключения — в частности, Константина Котова (за неоднократное участие в несогласованных акциях) и Владислава Синицу (за твит о детях силовиков).