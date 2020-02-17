Сенатор заявил об уголовных делах за превышение полномочий на митингах в Москве

Несогласованные митинги за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму проходили 27 июля и 3 августа 2019 г. По оценкам МВД, в ходе июльского митинга были задержаны 1074 протестующих, по расчетам «ОВД-Инфо» – 1373 задержанных. Более 30 человек, присутствовавших на митинге или высказывавшихся в связи с ним, стали фигурантами «московского дела» об экстремизме и участии в массовых беспорядках. Некоторых из них приговорили к реальным срокам заключения — в частности, Константина Котова (за неоднократное участие в несогласованных акциях) и Владислава Синицу (за твит о детях силовиков).