Проект амнистии для участников летних митингов внесла оппозиция в Мосгордуму
В Мосгордуму внесен проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предлагает освободить от наказания осужденных за неоднократное нарушение закона о митингах и за участие в согласованных и несогласованных акциях протеста. Если столичный парламент поддержит проект, он может быт направлен в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».
Авторами проекта. по данным газеты, стала группа депутатов от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ, а также политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, гражданский активист Егор Жуков, осужденный на три года условно за призывы к экстремистской деятельности, муниципальный депутат Сергей Цукасов и политолог Валерий Соловей. Редактором проекта выступил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов из «Справедливой России».
По словам правозащитника Льва Пономарева, в проекте указаны «абсолютно новаторские» категории граждан, которые попадут под амнистию. Это осужденные за участие в массовых беспорядках и призывы к ним, за попытки организации беспорядков и за нарушения, совершенные во время согласованных и несогласованных митингов и шествий.
После участия в летних митингах и шествиях за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму реальные и условные сроки, а также штрафы получили 19 человек. Реальный срок в четыре года лишения свободы получил Константин Котов (неоднократное участие в несогласованных акциях, ст. 212.1 УК РФ). К пятилетнему срока за твит о детях «силовиков» суд приговорил Владислава Синицу. Согласно тексту проекта, внесенного в Мосгордуму, в случае амнистии они получат возможность выйти на свободу.