Проект амнистии для участников летних митингов внесла оппозиция в Мосгордуму

После участия в летних митингах и шествиях за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму реальные и условные сроки, а также штрафы получили 19 человек. Реальный срок в четыре года лишения свободы получил Константин Котов (неоднократное участие в несогласованных акциях, ст. 212.1 УК РФ). К пятилетнему срока за твит о детях «силовиков» суд приговорил Владислава Синицу. Согласно тексту проекта, внесенного в Мосгордуму, в случае амнистии они получат возможность выйти на свободу.