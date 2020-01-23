МВД оценило число задержанных во время акций протеста в Москве в 2019 году
В Москве в 2019 г. было проведено 155 несанкционированных акций протеста, передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД России. За нарушения общественного порядка во время несогласованных с мэрией митингов полицейские задержали более 3000 человек. Всего же во время массовых мероприятий за нарушения общественного порядка в прошлом году были задержаны около 5000 человек.
«Более чем на 50% возросло количество публичных акций, более чем на 60% общественно-политических мероприятий»,- заявил во время коллегии руководитель управления МВД по Москве Олег Баранов. По его словам, МВД уделило особое внимание обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября 2019 г. Перед выборами в Москве состоялось «значительное количество массовых публичных акций, в том числе и несогласованных с органами госвласти», отметил Баранов.
Летом 2019 г. в Москве прошли протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел самый крупный несанкционированный митинг, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Во время акции протеста, по данным МВД, были задержаны 1074 протестующих. В свою очередь ОВД «Инфо» насчитало 1373 задержанных. Из них 88 митингующим суд назначил административные аресты, 332 человека были оштрафованы. Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.