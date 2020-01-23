МВД оценило число задержанных во время акций протеста в Москве в 2019 году

Летом 2019 г. в Москве прошли протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел самый крупный несанкционированный митинг, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Во время акции протеста, по данным МВД, были задержаны 1074 протестующих. В свою очередь ОВД «Инфо» насчитало 1373 задержанных. Из них 88 митингующим суд назначил административные аресты, 332 человека были оштрафованы. Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.