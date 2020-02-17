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Суд разрешил принудительно госпитализировать сбежавшую из карантина пациентку

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Петроградский районный суд удовлетворил требование главного санитарного врача Санкт-Петербурга принудительно поместить под медицинское наблюдение Аллу Ильину, самовольно покинувшую карантин в Боткинской больнице, сообщает «Интерфакс». Она должна пробыть в больнице как минимум до 19 февраля.

Ильина была госпитализирована 6 января с подозрением на заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Ильина вернулась из Китая, где находится очаг эпидемии, 30 декабря. Вскоре она обратилась к врачам с жалобами на боль в горле. На следующий день после госпитализации Ильина сбежала из больницы. Впоследствии карантин покинули еще три пациента Боткинской больницы; Роспотребнадзор сообщал, что двое из них вернулись на дообследование самостоятельно.

После бегства пациентов глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на парламентских слушаниях в Госдуме, что наказание за нарушение карантинного режима может быть ужесточено, пишет РБК. Она не уточнила, какими конкретно будут изменения.

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