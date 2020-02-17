Суд разрешил принудительно госпитализировать сбежавшую из карантина пациентку

Ильина была госпитализирована 6 января с подозрением на заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Ильина вернулась из Китая, где находится очаг эпидемии, 30 декабря. Вскоре она обратилась к врачам с жалобами на боль в горле. На следующий день после госпитализации Ильина сбежала из больницы. Впоследствии карантин покинули еще три пациента Боткинской больницы; Роспотребнадзор сообщал, что двое из них вернулись на дообследование самостоятельно.