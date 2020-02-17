Конституционный суд назвал слова судьи об СССР его личным мнением
Конституционный суд России заявил, что мнение судьи Константина Арановского о незаконности создания СССР является его личным мнением, передает «РИА Новости».
В конце января Арановский в дополнение к постановлению КС о компенсациях за репрессии СССР заявил, что Российская Федерация «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное». По мнению судьи, сторонники «коммунно-советской власти» незаконно свергли Учредительное собрание и были причастны к репрессиям и России «в условном юридическом смысле» не стоит принимать на себя обязанность по компенсации за проступки другого государства.
На комментарий, фигурировавший до настоящего момента только в юридической прессе, в понедельник обратил внимание «Коммерсантъ». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия является де-юре и де-факто правопреемницей СССР, и отказался комментировать частное мнение судьи.