Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме арбидола в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром. Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет.