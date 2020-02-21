Cуд в Берлине отклонил иск экозащитников против строительства завода Tesla

В природозащитных организациях считают, что вырубка леса, которая нужна под строительство завода, представляет угрозу для окружающей среды и, в частности, приведет к загрязнению водоемов. «Речь идет только о вырубке в общей сложности 91 гектара леса», — отмечается в сообщении на сайте суда. В нем указывается, что компания может проводить предварительные работы по строительству на законных основаниях.