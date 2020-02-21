Cуд в Берлине отклонил иск экозащитников против строительства завода Tesla
Cуд в Берлине отклонил иск «Зеленой лиги Бранденбурга» и «Ассоциации по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии». Они требовали прекратить подготовительные работы по строительству первого в Европе завода производителя электрокаров Tesla под Берлином. О решении сообщается на сайте Высшего административного суда Берлина и Бранденбурга, куда был подан иск.
В опубликованном сообщении разъясняется, что решение об отклонении иска принято после предоставления юридического подтверждения оснований для строительства завода со стороны Tesla. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит, говорится там.
В природозащитных организациях считают, что вырубка леса, которая нужна под строительство завода, представляет угрозу для окружающей среды и, в частности, приведет к загрязнению водоемов. «Речь идет только о вырубке в общей сложности 91 гектара леса», — отмечается в сообщении на сайте суда. В нем указывается, что компания может проводить предварительные работы по строительству на законных основаниях.
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск объявил о строительстве завода под Берлином в ноябре 2019 г. Первый европейский завода компании получит название Gigafactory 4. Его построят на площадях рядом со строящимся международным аэропортом имени Вилли Брандта. Здесь планируется производить аккумуляторные батареи, силовые установки и собирать седаны Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y. Gigafactory 4 построят в течение двух лет и запустят в 2021 г.