Илон Маск купил акции Tesla на $10 млн

Маск купил на фондовом рынке 13 037 акции Tesla стоимостью в среднем по $767 за штуку. Теперь бизнесмен контролирует 18,5% акционерного капитала компании и является ее крупнейшим акционером. В 15.00 мск котировки Tesla на бирже NASDAQ опустились до $917,42 за акцию – на 6,88% по сравнению с прошлым днем.