Илон Маск купил акции Tesla на $10 млн
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск купил пакет акций производителя электромобилей на $10 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление Маска, поданное в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Маск купил на фондовом рынке 13 037 акции Tesla стоимостью в среднем по $767 за штуку. Теперь бизнесмен контролирует 18,5% акционерного капитала компании и является ее крупнейшим акционером. В 15.00 мск котировки Tesla на бирже NASDAQ опустились до $917,42 за акцию – на 6,88% по сравнению с прошлым днем.
Ценные бумаги Tesla начали дорожать после публикации благополучных финансовых показателей за III квартал 2019 г., рост подкрепился данными за IV квартал и за 2019 г. в целом. 4 февраля рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд, сделав компанию вторым по стоимости производителем автомобилей.