Австрия возобновила движение поездов из Италии

За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции, зарегистрированы три случая смерти от Covid-19. Все случаи заражения зарегистрированы на севере Италии, где сейчас проходят два крупных мероприятия – Неделя моды в Милане и Венецианский карнавал. Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры по борьбе с распространениями заболевания. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах.