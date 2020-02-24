Австрия возобновила движение поездов из Италии
Австрия возобновила движение поездов из Италии по своей территории, которое было приостановлено из-за угрозы коронавируса. На пограничном железнодорожном переходе Бреннер движение 24 февраля будет осуществляться по расписанию.
«Временный запрет в пункте Бреннер отменен», — сообщила госкомпания «Австрийские федеральные железные дороги». Она также объявила, что пассажиры, отказавшиеся от поездок в Италию, могут сдать билеты на поезда с 24 февраля. Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил, что коронавирусная инфекция у двух пассажирок поезда, следовавшего из Венеции в Мюнхен не подтвердилась. «Мы можем отменить тревогу», — цитирует министра ТАСС.
Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса 23 февраля. На пограничном переходе Бреннер на территории Италии было остановлено несколько составов. В их числе был поезд Ницца — Москва, который после временной задержки продолжил движение по своему маршруту на территории Австрии, сообщает агентство.
За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции, зарегистрированы три случая смерти от Covid-19. Все случаи заражения зарегистрированы на севере Италии, где сейчас проходят два крупных мероприятия – Неделя моды в Милане и Венецианский карнавал. Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры по борьбе с распространениями заболевания. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах.