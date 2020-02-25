Адвокаты осужденных по делу «Сети» не верят в их причастность к убийствам

Адвокат Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева полагает, что если бы убийство имело место, фигуранты дела признались бы в нем под пытками. «Уверена в этом, учитывая, что они сознались под пытками в том, чего не было», – сказала она. Адвокат Михаила Кулькова Игорь Кабанов считает, что выводы о причастности к убийству «могут и должны делать только следственные органы». По мнению адвоката Сергея Моргунова, который защищает Илью Шакурского, обвинение в убийстве может «значительно навредить» как общественной кампании в поддержку обвиняемых, так и требованиям адвокатов расследовать сообщения о пытках. Адвокат Александр Федулов, представляющий интересы Василия Куксова, заявил о непричастности к убийству своего подзащитного. В ближайшие дни адвокаты опубликуют коллективное заявление о публикации «Медузы», пишет «Коммерсантъ».