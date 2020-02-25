В Пермском крае произошла авария на газопроводе «Газпрома»

В Пермском крае произошел пожар после разрыва магистрального газопровода «Ямбург — западная граница СССР» («Прогресс»), сообщает представитель «Газпром трансгаз Чайковский». По его словам, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, а газ поставляется потребителям по параллельным линиям. «Газпром траснгаз Чайковский» готовится к восстановительным работам на объекте.