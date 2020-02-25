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В Пермском крае произошла авария на газопроводе «Газпрома»

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В Пермском крае произошел пожар после разрыва магистрального газопровода «Ямбург — западная граница СССР» («Прогресс»), сообщает представитель «Газпром трансгаз Чайковский». По его словам, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, а газ поставляется потребителям по параллельным линиям. «Газпром траснгаз Чайковский» готовится к восстановительным работам на объекте.

Сообщение о взрыве поступило на пульт МЧС в 21.15, рассказало региональное управление ведомства. В его сообщении отмечается, что задвижки на газопроводе перекрыты, происходит догорание газа.

Инцидент произошел на лупинге — участке, прокладываемом параллельно основному газопроводу. После разрыва из поврежденного участка газопровода поднялся огненный факел, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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