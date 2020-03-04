В Великобритании запретили пугающую рекламу масок от коронавируса

Одна из запрещенных кампаний рекламировала маску Oxybreath Pro и «беспрецедентный уровень защиты», который она якобы предоставляла. В роликах и на веб-странице рекламодатель Novads OU из Таллина акцентировал внимание на числе погибших от заражения коронавирусом и упоминал «растущее чувство паники». Еще одна реклама маски, которая появилась на сайте CNN, утверждала, что вирус распространяется со «скоростью света», и призывала людей приобрести маску, пока товар был в наличии. Тем временем на сайте британского таблоида Scottish Sun появилась реклама, переводящая пользователей на веб-страницу, на которой под видом новостной статьи подавалась информация о том, что «нанотехнологическая» маска для лица «быстро распродается». Управление по стандартам рекламы также выступило против британского трейдера на торговой площадке Amazon Easy Shopping 4 Home из-за продвижения противокоронавирусного респиратора, что, по мнению регулятора, могло эксплуатировать опасения по поводу вируса.