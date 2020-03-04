В Великобритании запретили пугающую рекламу масок от коронавируса
Британский регулятор запретил рекламу медицинских масок, которая, по его словам, играла на страхах людей по поводу вспышки коронавируса нового типа. Управление по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) постановило, что появившиеся в интернете рекламные кампании некоторых фирм вводили людей в заблуждение, были «безответственными и пугающими», пишет The Guardian.
Одна из запрещенных кампаний рекламировала маску Oxybreath Pro и «беспрецедентный уровень защиты», который она якобы предоставляла. В роликах и на веб-странице рекламодатель Novads OU из Таллина акцентировал внимание на числе погибших от заражения коронавирусом и упоминал «растущее чувство паники». Еще одна реклама маски, которая появилась на сайте CNN, утверждала, что вирус распространяется со «скоростью света», и призывала людей приобрести маску, пока товар был в наличии. Тем временем на сайте британского таблоида Scottish Sun появилась реклама, переводящая пользователей на веб-страницу, на которой под видом новостной статьи подавалась информация о том, что «нанотехнологическая» маска для лица «быстро распродается». Управление по стандартам рекламы также выступило против британского трейдера на торговой площадке Amazon Easy Shopping 4 Home из-за продвижения противокоронавирусного респиратора, что, по мнению регулятора, могло эксплуатировать опасения по поводу вируса.
Маски могут обеспечить некоторую защиту от вируса, но в то же время могут дать людям ложное чувство уверенности, которое заставляет их быть менее бдительными в отношении других мер гигиены, таких как регулярно мыть руки и не прикасаться к глазам, носу или рту, отмечает The Guardian.
В конце февраля социальная сеть Facebook запретила размещать вводящую в заблуждение рекламу, связанную с распространением коронавируса. К ней отнесли рекламу, которая «вызывает чувство острой необходимости» – в частности, утверждающую, что тот или иной товар есть только в ограниченных количествах, или гарантирующую излечение или предотвращение заражения вирусом. Представитель Facebook заявил, что правила распространяются как на посты в ленте новостей, так и на товары на площадке Marketplace.