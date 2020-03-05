В Италии обнаружили нелегальный магазин с «товарами от коронавируса»

Итальянская Финансовая гвардия обнаружила в Турине магазин с товарами, якобы гарантирующими иммунитет от коронавируса. Так называемый «Коронавирус-shop» продавал комбинезоны, маски, ионизаторы, защитные перчатки, очки, дезинфицирующие средства, респираторы и другие товары по очень высоким ценам, вплоть до нескольких тысяч евро, говорится в сообщении гвардии. Владельцам магазина грозит до двух лет тюремного заключения за мошенничество в деловой сфере.