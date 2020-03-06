Поставленные детям в регионах онкодиагнозы начнут перепроверять в Москве

В протоколе совещания в Минздраве главному специалисту — эксперту по лабораторной диагностике поручается также разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий. Это предполагает сертифицирование лабораторий в регионах, которые анализируют биоматериал и выдают диагноз. Как отметил Румянцев, это необходимо, потому что лаборатории допускали много ошибок. В начале февраля 2020 года 160 специалистов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и директора департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, в котором в том числе указали на низкий уровень лабораторий в регионах.