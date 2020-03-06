Британские мошенники заработали на коронавирусе $1 млн

Мошенники пытаются заработать на коронавирусе и в других странах. В Италии так называемый «Коронавирус-shop» продавал по очень высоким ценам, вплоть до нескольких тысяч евро, товары, якобы гарантирующие иммунитет от этого вируса. В Китае, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса нового типа в декабре 2019 г., правоохранительные органы сообщали еще в начале февраля о более тысячи дел о мошенничестве, связанных с ней. Как передает «РИА Новости», преступникам чаще всего удавалось наживаться на дефиците защитных масок, а также представляясь благотворительными организациями, которые якобы собирали средства для борьбы с распространением заболевания.