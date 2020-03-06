Британские мошенники заработали на коронавирусе $1 млн
В Великобритании жертвы новых схем мошенников, связанных с распространением коронавируса, потеряли с февраля этого года около 800 000 фунтов ($1 млн), пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение лондонской полиции. Зачастую преступники представлялись сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний США или Всемирной организации здравоохранения. Их схемы варьировались от обмана при продаже защитных масок для лица до фишинговых атак через электронную почту. Граждане, например, получали электронное письмо со списком инфицированных коронавирусом в их районе и с требованием оплаты биткоинами. В лондонской полиции отметили, что зафиксировали всего 21 случай мошенничества с февраля этого года.
Мошенники пытаются заработать на коронавирусе и в других странах. В Италии так называемый «Коронавирус-shop» продавал по очень высоким ценам, вплоть до нескольких тысяч евро, товары, якобы гарантирующие иммунитет от этого вируса. В Китае, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса нового типа в декабре 2019 г., правоохранительные органы сообщали еще в начале февраля о более тысячи дел о мошенничестве, связанных с ней. Как передает «РИА Новости», преступникам чаще всего удавалось наживаться на дефиците защитных масок, а также представляясь благотворительными организациями, которые якобы собирали средства для борьбы с распространением заболевания.
6 марта число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 100 000 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в материковой части Китая (80 600), Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858). Хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира. Количество умерших от заболевания в Китае – 2931 человек, во всем мире – 3398.