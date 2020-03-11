Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым в суде

Голунова задержали 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней обвинения были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В настоящее время под арестом находятся пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, им вменяются фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков. Двое из них признали вину – это Уметбаев и бывший оперуполномоченный Денис Коновалов. Остальные фигуранты дела вину отрицают.