Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым в суде
Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, который проходит по делу журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в суде за примененное насилие, сообщает «Интерфакс».
«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», – сказал Уметбаев. Свое «неподобающее поведение» он объяснил тем, что считал журналиста преступником. Экс-полицейский также заявил, что рад «общественному резонансу и справедливому разбирательству». «Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же», – отметил он.
В начале февраля прокуратура ЗАО Москвы направила Голунову извинения за незаконное преследование. В письме прокурор принес извинения «от имени государства», как это предписывает статья Уголовно-процессуального кодекса о компенсации морального вреда реабилитированному.
Голунова задержали 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней обвинения были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В настоящее время под арестом находятся пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, им вменяются фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков. Двое из них признали вину – это Уметбаев и бывший оперуполномоченный Денис Коновалов. Остальные фигуранты дела вину отрицают.