Власти Москвы сообщили о тысяче людей под наблюдением из-за коронавируса
В Москве около тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за контакта с заболевшими коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, информирует оперативный штаб. По ее словам, это не только близкие родственники заболевших и друзья, но и пассажиры рейсов, водители такси и курьеры.
Часть этих людей госпитализирована, часть соблюдает режим домашней изоляции, часть находится в обсервационном центре, сказала Ракова. Кроме того, в службы других регионов переданы данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву.
После обнаружения коронавируса, по словам Раковой, всем пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, отправляют sms-сообщение с просьбой перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 таких сообщений. «Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета», – сказала она.
За последние двое суток в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 20 человек. Девять случаев выявлено в Москве, три в Липецке, два в Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Еще троих заразившихся россиян эвакуировали с лайнера в Японии в Казань.