Власти Москвы сообщили о тысяче людей под наблюдением из-за коронавируса

За последние двое суток в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 20 человек. Девять случаев выявлено в Москве, три в Липецке, два в Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Еще троих заразившихся россиян эвакуировали с лайнера в Японии в Казань.