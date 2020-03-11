Сертификат на маткапитал начнут автоматически предоставлять после родов

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то о выдаче сертификата ей придет сообщение в личном кабинете или на номер телефона, указанный на портале, уточнили в Минтруде. Если в реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС) нет информации о рождении ребенка или у родителя нет регистрации на портале госуслуг, то подать заявление на получение материнского капитала можно будет лично в отделениях ПФР и в многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ), сообщили в министерстве. Срок выдачи сертификата сокращен с 15 до пяти дней.