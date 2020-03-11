Сертификат на маткапитал начнут автоматически предоставлять после родов
Сертификат на получение материнского капитала с 15 апреля начнут автоматически предоставлять гражданам после рождения ребенка, сообщает Минтруд. Большинству семей не потребуется подавать заявление на получение сертификата, отметили в пресс-службе ведомства. Выдача сертификата станет первой в России госуслугой, предоставляемой автоматически, без участия гражданина, приводятся на сайте ведомства слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова. По его словам, все необходимые сведения Пенсионный фонд России (ПФР) будет получать путем межведомственного взаимодействия.
Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то о выдаче сертификата ей придет сообщение в личном кабинете или на номер телефона, указанный на портале, уточнили в Минтруде. Если в реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС) нет информации о рождении ребенка или у родителя нет регистрации на портале госуслуг, то подать заявление на получение материнского капитала можно будет лично в отделениях ПФР и в многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ), сообщили в министерстве. Срок выдачи сертификата сокращен с 15 до пяти дней.
Президент Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Программа продлена до конца 2026 г. Размер маткапитала будет ежегодно индексироваться. Он выплачивается семьям, в которых с 1 января 2020 г. родился или был усыновлен первый ребенок. Суммы выплаты составляет 466 617 руб., при рождении второго ребенка родители получат еще 150 000 руб. Для семей, не получавших выплату на первого ребенка при рождении второго, размер маткапитала составит 616 617 руб.