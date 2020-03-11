Бывший замруководителя ФСИН получил 9 лет колонии за растрату на сахаре и топливе
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова виновным в растрате госсредств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов, передает ТАСС. Суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима.
При этом суд оправдал Коршунова по обвинению в получении взятки из-за недоказанности, запретив ему занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. Другой фигурант дела — бывший замначальника финансово-экономического управления ведомства Светлана Алексеева приговорена к восьми годам колонии со штрафом в 3 млн руб. Третий обвиняемый — бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов приговорен к пяти годам лишения свободы.
Ранее прокуратура попросила суд назначить 12 лет колонии для Коршунова. В 2019 г. его осудили на семь лет колонии за хищение более 260 млн руб. при производстве обуви для ведомства.