Бывший замруководителя ФСИН получил 9 лет колонии за растрату на сахаре и топливе

При этом суд оправдал Коршунова по обвинению в получении взятки из-за недоказанности, запретив ему занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. Другой фигурант дела — бывший замначальника финансово-экономического управления ведомства Светлана Алексеева приговорена к восьми годам колонии со штрафом в 3 млн руб. Третий обвиняемый — бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов приговорен к пяти годам лишения свободы.