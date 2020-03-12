НБА остановила сезон после обнаружения коронавируса у Руди Гоберта
Суперзвезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Руди Гоберт стал первым американским спортсменом, заразившимся коронавирусом нового типа. По этой причине игровой сезон приостановлен на неопределенный срок, передает The Wall Street Journal.
«NBA будет использовать этот перерыв, чтобы определить следующие шаги для продвижения вперед в отношении пандемии коронавируса», — говорится в сообщении ассоциации. Сезон был приостановлен через час после инцидента на матче между Oklahoma City Thunder и Utah Jazz players. В среду, 11 марта, обе команды снялись с матча за несколько секунд до начала игры. Болельщикам позже объявили об отмене матча.
Позже выяснилось, что это произошло после того, как звезда баскетбола, игрок Utah Jazz Руди Гоберт получил положительный результат теста на коронавирус. За последние две недели этот баскетбольный клуб провел семь матчей в Солт-Лейк-Сити, Кливленде, Нью-Йорке, Бостоне и Детройте. Баскетбольные матчи NBA в Филадельфии, Атланте, Майами и Далласе 11 марта вечером не приостанавливались и были доиграны до конца.
Как пишет издание, за два дня до этого, в попытке высмеять ограничения NBA, которые держали игроков на безопасном расстоянии от репортеров, Гоберт коснулся каждого микрофона и записывающего устройства перед ним обеими руками. В США зарегистрировано 1237 случаев заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19) в 41 штате и округе Колумбия. От болезни умерли 37 человек.