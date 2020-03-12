НБА остановила сезон после обнаружения коронавируса у Руди Гоберта

«NBA будет использовать этот перерыв, чтобы определить следующие шаги для продвижения вперед в отношении пандемии коронавируса», — говорится в сообщении ассоциации. Сезон был приостановлен через час после инцидента на матче между Oklahoma City Thunder и Utah Jazz players. В среду, 11 марта, обе команды снялись с матча за несколько секунд до начала игры. Болельщикам позже объявили об отмене матча.