Московские кинотеатры будут продавать не больше 50 билетов на сеанс

В связи c запретом на проведение мероприятий с участием больше 50 человек, введенным мэром Москвы, столичные кинотеатры будут продавать не более 50 билетов на сеанс. О таком намерении «Ведомостям» сообщили представители крупнейшей в России объединенной киносети «Кино Окко», «Формула кино» и «Синема парк» (всего 78 кинотеатров, 25 из них работают в Москве) и столичная киносеть «Москино» (13 кинотеатров).