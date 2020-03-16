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Московские кинотеатры будут продавать не больше 50 билетов на сеанс

Ведомости

В связи c запретом на проведение мероприятий с участием больше 50 человек, введенным мэром Москвы, столичные кинотеатры будут продавать не более 50 билетов на сеанс. О таком намерении «Ведомостям» сообщили представители крупнейшей в России объединенной киносети «Кино Окко», «Формула кино» и «Синема парк» (всего 78 кинотеатров, 25 из них работают в Москве) и столичная киносеть «Москино» (13 кинотеатров).

Гендиректор «Москино» Светлана Максимченко в беседе с «Ведомостями» также уточнила, что сеть отменяет все бесплатные показы. Представитель объединенной киносети отметил, что киносеть будет контролировать количество реализуемых билетов как в кассах кинотеатров, так и проданных через онлайн-сервисы.

«Данные ограничения являются необходимыми, но носят временный характер и будут действовать до 10 апреля. Надеемся на понимание со стороны наших гостей», – добавил представитель объединенной киносети.

Новые меры были введены в Москве из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, поясняется в блоге Собянина. Соответствующий указ мэр подписал 16 марта, но действовать ограничения начнут с 21 марта.

Ранее по теме: В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
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