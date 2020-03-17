РФС сообщил об отмене всех футбольных соревнований в России до 10 апреля

В РПЛ на данный момент сыграно 22 тура, после которых первое место уверенно занимает петербургский «Зенит». В ближайшие выходные питерцы должны были сыграть в Москве со столичным ЦСКА, однако армейцы накануне сообщили об отмене игры из-за мер, которые были приняты властями для борьбы с коронавирусом.