РФС сообщил об отмене всех футбольных соревнований в России до 10 апреля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС. Запрет распространяется в том числе на соревнования, организуемые профессиональными лигами.
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу также приняло решение о приостановке турнира до 10 апреля, рассказал «РИА Новости» гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов. По его словам, прогнозировать ситуацию после 10 апреля пока сложно.
«Премьер-лига приостановлена до 10 апреля. Что будет дальше, пока не знаем»
В РПЛ на данный момент сыграно 22 тура, после которых первое место уверенно занимает петербургский «Зенит». В ближайшие выходные питерцы должны были сыграть в Москве со столичным ЦСКА, однако армейцы накануне сообщили об отмене игры из-за мер, которые были приняты властями для борьбы с коронавирусом.
В России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. В некоторых регионах, например в Москве, введен режим повышенной готовности. Роспотребнадзор также поручил ограничить проведение массовых мероприятий.