Умерла вдова Юрия Гагарина
На 85-м году жизни умерла вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина, передает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК). Когда и где будет похоронена Валентина Гагарина, в центре не уточнили.
Валентина Гагарина (девичья фамилия Горячева) родилась 15 декабря 1935 г. в Оренбурге. Она окончила Оренбургское медицинское училище, работала в лаборатории Центра управления полетами. В 1957 г. она вышла замуж за Юрия Гагарина. В браке у супругов родились дочери Елена и Галина.
12 апреля 1961 г. Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Ракета-носитель с кораблем «Восток-1», на борту которого был космонавт, стартовала с космодрома Байконур. Полет длился 108 минут, после него Гагарин успешно приземлился недалеко от города Энгельса (Саратовская область). 27 марта 1968 г. Гагарин погиб во время летных испытаний. После его гибели Валентина Гагарина не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных мужу. В последние годы проживала в Звездном городке Подмосковья.