Умерла вдова Юрия Гагарина

12 апреля 1961 г. Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Ракета-носитель с кораблем «Восток-1», на борту которого был космонавт, стартовала с космодрома Байконур. Полет длился 108 минут, после него Гагарин успешно приземлился недалеко от города Энгельса (Саратовская область). 27 марта 1968 г. Гагарин погиб во время летных испытаний. После его гибели Валентина Гагарина не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных мужу. В последние годы проживала в Звездном городке Подмосковья.