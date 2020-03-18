Из Черногории после закрытия границы не могут вылететь более тысячи россиян
Более тысячи пассажиров авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и S7 не могут вылететь в Россию из-за закрытия границы в стране пребывания. Правительство Черногории потребовало в обмен на разрешения на вывоз россиян бесплатно доставить 50 своих граждан на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиационным властям
По словам собеседника агентства, власти Черногории «готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».
Ранее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что компания обратилась за содействием в министерство иностранных дел России и Росавиацию. О невозможности вернуть пассажиров в Россию также заявили в лоукостере «Победа» и в S7. Граждане России ждут вылета в аэропорту Тивата, авиакомпании готовы их вывезти чартерными рейсами по получении разрешения.
В Черногории зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией. С 16 марта власти запретили въезд в страну для иностранцев и прервали авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Ограничен выезд граждан в страны с коронавирусом, введен карантин для прибывающих из них. Всего в мире в результате пандемии COVID-19 заболели более 182 тыс. человек, около 80 тыс. выздоровели, более 7 тыс. умерли от инфекции.