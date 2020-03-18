Из Черногории после закрытия границы не могут вылететь более тысячи россиян

В Черногории зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией. С 16 марта власти запретили въезд в страну для иностранцев и прервали авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Ограничен выезд граждан в страны с коронавирусом, введен карантин для прибывающих из них. Всего в мире в результате пандемии COVID-19 заболели более 182 тыс. человек, около 80 тыс. выздоровели, более 7 тыс. умерли от инфекции.