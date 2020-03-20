Аргентина ограничила граждан в праве на выход из дома

Он сообщил, что всеобщий карантин в стране вводится в ночь с 19 на 20 марта и будет действовать до 31 марта. По его словам, аргентинцы должны «социально изолироваться в превентивных целях». Выходить из дома можно будет только за покупками еды, лекарств и другой жизненно необходимой продукции. Нахождение на улице будет контролироваться местными властями, полицией и жандармерией. Лица, которые не смогут обосновать свой выход из дома, будут преследоваться по уголовному законодательству страны.