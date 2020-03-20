Аргентина ограничила граждан в праве на выход из дома
В Аргентине с 20 марта запрещается выходить из дома без необходимости. Об издании указа о изоляции граждан накануне объявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
Он сообщил, что всеобщий карантин в стране вводится в ночь с 19 на 20 марта и будет действовать до 31 марта. По его словам, аргентинцы должны «социально изолироваться в превентивных целях». Выходить из дома можно будет только за покупками еды, лекарств и другой жизненно необходимой продукции. Нахождение на улице будет контролироваться местными властями, полицией и жандармерией. Лица, которые не смогут обосновать свой выход из дома, будут преследоваться по уголовному законодательству страны.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) был зарегистрирован в Аргентине 3 марта. На 19 марта в стране 129 заболевших, три человека умерли. 12 марта президент Фернандес подписал указ о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Им были закрыты границы для въезда иностранцев, запрещены массовые мероприятия и отменены занятия в школах. Эти меры были объявлены сроком до конца марта.
Вспышка заболевания COVID-19 началась в Китае в конце 2019 г., с 13 марта эпицентром пандемии, по оценке Всемирной организации здравоохранения, стала Европа. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 207 000 случаев болезни. Умерло более 8600 человек, в том числе более 3200 смертей в Китае и почти 3000 в Италии. 199 случаев заражения зарегистрировано в России на 19 марта.