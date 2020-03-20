Роспотребнадзор начал испытания вакцин против коронавируса на животных
Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске начал испытания вакцин против коронавируса на животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Роспотребнадзора, ученые «Вектора» приступившие к испытаниям с 16 марта, рассчитывают на внедрение вакцины в четвертом квартале 2020 г. Из прототипов выберут наиболее перспективные и безопасные, способные дать имунный ответ на коронавирус. Ученым предстоит определить состав, дозу и способ введения будущей вакцины. Этап испытания на чувствительных животных является обязательным. Среди подопытных — приматы, хомяки, крысы и другие.
Прототипы вакцин основаны на шести различных технологических платформах. отмечается в сообщении. Они созданы как на основе уже применяемых вакцин против гриппа, кори и стоматита, так и на основе вновь синтезированных. «Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики», — говорится в сообщении.
Вспышка заболевания COVID-19 началась в Китае в конце 2019 г., с 13 марта эпицентром пандемии, по оценке Всемирной организации здравоохранения, стала Европа. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 207 000 случаев болезни. Умерло более 8600 человек, в том числе более 3200 смертей в Китае и почти 3000 в Италии. 199 случаев заражения зарегистрировано в России на 19 марта.